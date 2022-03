1 Der Blick auf die Altstadt von Schwäbisch Hall. Foto: imago images/Shotshop/Volker Rauch via www.imago-images.de

Nina Herold liebt Fachwerkhäuser und reist mit ihrer Familie durch ganz Deutschland, um die schönsten und ungewöhnlichsten Gebäude zu sehen. Auf Instagram zeigt die in Pforzheim lebende 44-Jährige die Bilder ihrer Reisen.

„Ich war so ein Gassenkind“, erzählt Herold über ihre Kindheit in Freiburg. Die Altstadt liebte sie schon damals, später kam ihre Begeisterung für Geschichte und Fotografie dazu. Heute betreibt sie die Instagram-Seite @ninasfachwerkliebe und zeigt auch anderen Menschen, die Schönheit des Fachwerks. 13 000 Follower aus Asien, Amerika und Europa schauen ihr auf ihren Reisen zu.

Sie hat ihre liebsten Ausflugsziele verraten, die von Stuttgart und der Region mit einer kurzen oder längeren Bahn- oder Autofahrt zu erreichen sind. Das sind ihre Tipps:

„Manche Ecken erinnern mich an eine Puppenstube“, sagt Herold über Herrenberg (Landkreis Böblingen). Vor allem der Marktplatz sei wunderschön. Die Bloggerin schwärmt von der geschlossenen Fachwerkfront, die es so in nur wenigen Städte gibt. Besonders angetan hat es ihr aber eines der kleinen Fachwerkhäuser. In der Kirchgasse 3 steht das älteste Handwerkerhaus in Herrenberg. Es soll einst von dem Strumpfwirker Peter Pfeffer gebaut worden sein. Die Landschaft um die Stadt lade außerdem zu einer kleinen Wanderung ein.

In Esslingen gibt es besonders viele alte Fachwerkhäuser, so die Bloggerin. Besonders angetan hat es Herold das alte Rathaus der Stadt. „Die Farben und die Größe des Gebäudes sind einfach beeindruckend“, sagt sie. Hinhören heißt es vor Ort dann beim Glockenspiel. Außerdem gebe es mit dem Kielmeyerhaus anschauen, eine 1582 erbaute Kelter, ein besonders schönes und altes Haus zu sehen.

Während Esslingen für sein Fachwerk auch weit über die Region Stuttgart bekannt ist, gehört für die Bloggerin in die Liste der besonders schönen Städte auch Besigheim (Kreis Ludwigsburg). „Der kleine Weinort liegt direkt in den Weinbergen, das hat einen besonderen Charme“, sagt Herold. Besonders das Dreigiebelhaus am Marktplatz, erbaut im späten Mittelalter, habe es ihr angetan. In der ehemaligen Stauferstadt gebe es viele Weinstuben und gute Restaurants. Außerdem seien auch die Hessigheimer Felsengärten nicht weit.

Ebenfalls nur eine kurze Auto- oder Bahnfahrt von Stuttgart entfernt: Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). „Die Stadt hat einfach eine sehr schöne Kulisse“, schwärmt die 44-jährige Bloggerin. Vor allem der Marktplatz, die vielen Gassen und die Gastronomie seien ansprechend. Das Haus auf der Mauer in der Römmelgasse 18 hat die Bloggerin besonders in ihr Herz geschlossen. Das kleine asymmetrische Haus wurde einst auf dem Rücken der Stadtmauer gebaut.

Maulbronn

Die kleine Stadt und ihr bekanntes Kloster liegen in der Nähe von Bretten. „Das ist ein spiritueller Ort“, sagt Herold. Die Klosteranlage gehört zu den best erhaltenen und ist Weltkulturerbe, erklärt sie. Für echte Maultaschenfans ist der Ort außerdem ein ganz besonderer, denn hier soll die schwäbische Teigtasche einst erfunden worden sein. „Diesen Ort sollte man sich wirklich einmal ansehen“, sagt die 44-Jährige und kommt ins Schwärmen.

„Bei Sonne am Kocher sitzen, das ist einfach schön“, erzählt Nina Herold von ihrem Aufenthalt in Schwäbisch Hall. Besonders schön sei die Fachwerkfront an dem Fluss. Doch auch das mittelalterliche Flair mache die Stadt aus. Außerdem gebe es viele kleine Geschäfte und tolle Restaurants. Wer vor Ort ist, sollte auf zum Josenturm in der Gelbinger Gasse 37, rät die Bloggerin.

Bad Wimpfen

Die Kurstadt Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) gehört ebenfalls zu Herolds Lieblingszielen in Sachen Fachwerk. „Barbarossa soll sich hier mehrfach aufgehalten haben“, erklärt sie. Außerdem sei hier eine römische Völkerstraße verlaufen. „Mit dem Schmuckkästchen und dem Bügeleisenhaus gibt es hier gleich zwei ganz besondere Häuser“, sagt sie. Wer gerne in Museen geht, der sei hier richtig aufgehoben. Gleich mehrere habe die Stadt zu bieten. „Die Stadt ist perfekt, um am Wochenende runter zu kommen“, sagt sie.

Blaubeuren

Klar, Blaubeuren und sein Blautopf dürfen auf so einer Liste nicht fehlen. Eines der wohl beliebtesten Ausflugsziele Baden-Württembergs besticht für Herold auch mit seinen Fachwerkhäusern. „Die wunderschöne Fachwerkmühle ist natürlich ein besonderes Ziel“, sagt sie. Einen Ausflug könne man toll mit einer Wanderung oder einer Fahrt nach Ulm verbinden.

Miltenberg

Die Stadt Miltenberg liegt in Unterfranken. Wer aber bereit sei, einen längeren Weg auf sich zu nehmen, der müsse die kleine Stadt unbedingt einmal besuchen, sagt Nina Herold. Sie schwärmt vom sogenannten Nibelungenland und dem Schnatterloch, durch das man direkt in den Wald gelange. Für sie sei die eher kleine Stadt eine der schönsten Fachwerkstädte überhaupt. Außerdem sagt sie: „Dort kann man wirklich viel unternehmen.“

Rotenburg ob der Tauber

Für Herold aber wohl noch wichtiger und eines der Top-Ziele in Sachen Fachwerk überhaupt: Rotenburg ob der Tauber im Norden Bayerns. Nicht nur in Süddeutschland kennt man die Stadt. Auch viele asiatische Reisegruppen reisen an, an manchen Tagen sei hier deshalb wirklich viel los. Am besten komme man schon früh am Morgen hierher, rät Herold. „Das ist für mich die perfekte Altstadt“, sagt die Bloggerin. Manche Straßenecken seien fast ein bisschen kitschig. „Manchmal hat es fast einen Hauch von Europapark“, sagt sie. Etwas ganz Besonderes sei Rotenburg ob der Tauber aber allemal.