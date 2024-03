Blockade des Druckzentrums in VS

1 Die Polizei konnte die Blockade am Druckzentrum Südwest nach vier Stunden auflösen. Foto: Marc Eich

Nach einer Blockade des Druckzentrums in Villingen-Schwenningen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Protestierende hatten versucht, die Veröffentlichung eines Schreibens zu erzwingen. Einigen Teilnehmern ging dies aber zu weit.









Mit Traktoren, Lastwagen, Radladern, Mist und nicht zuletzt mithilfe von Sitz- sowie Standblockaden haben am späten Donnerstagabend unter anderem protestierende Landwirte für erhebliche Probleme am Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen gesorgt.