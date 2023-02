Blitzturnier in Empfingen

Insgesamt zufriedenstellend verlief das Blitzturnier in Empfingen aus Sicht der Braun-Elf. Nach einer Nullnummer gegen die Gastgeber, ließ die TSG es beim 5:0 gegen Holzhausen richtig krachen.









60 Minuten lang hatten die doch recht zahlreichen Zuschauer bei herrlichem Sonnenschein in Empfingen auf Tore gewartet. Der gastgebende Landesligist erkämpfte sich im ersten Spiel nämlich ein 0:0 gegen die TSG.

TSG legt los wie die Feuerwehr

Die Tore hatte sich die Braun-Elf offensichtlich für das Prestige-Duell gegen den FC Holzhausen aufgehoben. Gerade einmal elf Minuten waren gespielt – da stand es bereits 3:0.

Pressing funktioniert perfekt

Und wenn sich Martin Braun wohl bestimmte Tore gewünscht hätte, dann wären es genau die Treffer zum 1:0 und 2:0 gewesen. Jeweils resultierend nach gutem hohen Pressing traf die TSG ins Netz. Beim 1:0 wurde der Ex-Balinger Nils Schuon unter Druck gesetzt – sein Fehlpass landete bei Kaan Akkaya, der Jan Ferdinand mustergültig einsetzte. Beim zweiten Tor traf Lukas Ramser nach einem Fehler von FCH-Keeper Henning Schwenk aus großer Entfernung ins Netz.

„Für einen Trainer ist es genau so, wie man es sich wünscht, wenn solche Dinge funktionieren. Wir waren mutig, entschlossen und haben die Situationen frühzeitig antizipiert, das war genau wie wir es haben wollen“, erklärte Braun im Anschluss zufrieden.

Tolle Tore

Beim dritten und vierten Treffer zeigte die in weiß spielende TSG dann die „ganz feine Klinge“. Zunächst kombinierte man sich über Walter Vegelin und Laurin Curda durch, so dass Ferdinand den Doppelpack schnüren konnte.

Besonders sehenswert dann das 4:0. Von der eigenen Torlinie kombinierte man sich angefangen von Torhüter Marcel Binanzer über mehrere Stationen nach vorne. Nach einem genialen öffnenden Ball von Lukas Foelsch legte Ferdinand uneigennützig auf Vegelin quer. „Das haben wir sehr gut zu Ende gespielt. Diese Fähigkeit besitzen wir, solche Aktionen dann gegen ein Pressing auszuspielen“, erkannte Braun.

Seriöse zweite Halbzeit

Das 4:0 war gleichzeitig der Pausenstand. Bis auf zwei Michel-Abschlüsse fiel dem FC Holzhausen gegen das mannorientierte TSG-Pressing nichts ein. Braun forderte in der Pause eine „seriöse zweite Halbzeit“ – und seine Mannschaft ließ eben diese auch folgen. Sehr ballsicher und routiniert kontrollierte man das Geschehen. Nach einer Ecke ließ Leander Vochatzer noch das 5:0 folgen. „In der zweiten Halbzeit kann ich mich an keine Chance von Holzhausen erinnern“, so ein zufriedener Braun.

Müller hält spektakulär

Im übrigen konnte er sich auch mit dem 0:0 gegen die SGE anfreunden. „Das ist immer schwierig, wenn der Gegner teilweise mit zehn Mann verteidigt. Aber das war insgesamt auch in Ordnung. Natürlich hätten wir ein, zwei Tore schießen können, aber der Torhüter hat auch stark gehalten.“

In der Tat präsentierte sich der Empfinger Torhüter Matthias Müller sehr aufmerksam. Geradezu spektakulär hielt er einen Vochatzer-Kopfball kurz vor Schluss. Die Balinger Nummer 9 hatte auch die beste Chance der ersten Halbzeit, dort traf er aber nur die Latte.

Marksteiner zu Null

Durch Constantin Zeyer und einen Kopfball von Marco Andric hatte die TSG weitere Gelegenheiten, die letzte Konsequenz aber fehlte. Einen ruhigen Morgen hatte Thilo Marksteiner im Tor. Einzig bei einem Lupfer von Nikolai Scheurenbrand musste er eingreifen. In der kommenden Woche testet die TSG dann gegen den FC 08 Villingen.

Info: Aufstellungen der TSG

Gegen Empfingen: Marksteiner, Wolf, Eisele, Fritschi (Mathauer, 30.), Andric, Kuhn, Vochatzer, Zeyer, Morais, Seeger, Meiser

Gegen Holzhausen: Binanzer (Gashi, 30.), Curda, Vogler, Schmitz, Fritschi (Mathauer, 45.), Akkaya, Foelsch, Ramser, Kuhn (Vochatzer, 30.), Vegelin, Ferdinand