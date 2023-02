1 Balingens Jonas Meiser im Zweikampf mit Empfingens Philipp Kress Foto:

Ein hochkarätiges Blitzturnier fand am Samstag in Empfingen vor 250 Zuschauern statt. Dabei schlug sich besonders der Gastgeber besonders gut.









Regionalligist TSG Balingen, Oberligist FC Holzhausen und Landesligist SG Empfingen nutzten die Gelegenheit, sich auf dem Kunstrasen an der Weillindestraße auf die Rückrunde vorzubereiten. Dabei gab es durchaus überraschende Ergebnisse. So zeigte die klassenniedrigste SG Empfingen eine durchaus überzeugende Defensivleistung und errang gegen die drei Klassen höher angesiedelte TSG Balingen ein tolles 0:0 und bestand mit dem selben Ergebnis ebenso gegen Oberligist FC Holzhausen.

Die Truppe von Pascal Reinhardt hatte dagegen einen gebrauchten Samstag erwischt. Holzhausen wurde von Martin Brauns Balingern mit 5:0 abgefertigt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Balingen mit einem Kader von 25 Mann angereist war und man eigentlich zwei verschiedene Teams zum Einsatz brachte, wobei gegen Holzhausen fast der gesamte Regionalligakader sein Können zeigen konnte. Deshalb ist auch die Leistung von Philipp Wolfs Empfingern umso stärker. Dieser musste mit seinen 14 Spielern klug haushalten, um die zwei schweren Begegnungen so gut zu gestalten. Hier wuchs besonders Keeper Matthias Müller über sich hinaus, der in beiden Spielen mit tollen Paraden zu begeistern wusste.

SG Empfingen - TSG Balingen 0:0

Gleich in der ersten Begegnung musste der Landesligist gegen den großen Nachbarn ran. Auch wenn hier einige Spieler aus der zweiten Garde des Regionalligisten auf dem Feld standen, so mussten die Empfinger zudem auf erfahrene Kräfte wie Daniel Seemann, Timo Theurer, Panagiotis Karpidis oder Felix Plocher verzichten. Durch geschicktes Verschieben machte man den offensiv bemühten Gästen das Leben schwer und wenn etwas durchkam, stand Keeper Müller im Weg. Besonders erfreulich für die Empfinger war auch, dass bei diesem hart umkämpften Remis wieder der lange verletzte Christian Gier zum Einsatz kam.

FC Holzhausen - TSG Balingen 0:5

Gegen eine kräftig durchgewechselte Balinger Mannschaft hatte die enttäuschend auftretenden Holzhauser keine Chance. Zweimal Jan Ferdinand und einmal Lukas Ramser brachten die Balinger gegen schlecht stehende Holzhauser rasch mit 3:0 in Front. Zwar wirkten der Oberligist nach der Pause etwas aktiver, doch der Ex-Nagolder Walter Vegelin und Uwe Vochatzer setzten noch zwei Tore für die überlegenen Balinger drauf.

SG Empfingen - FC Holzhausen 0:0

Je ein vergebener Strafstoß auf beiden Seiten, jede Menge Großchancen, aber keine Tore hatte die abschließende Begegnung aufzuweisen. Die Holzhauser Anhänger hofften in diesem Spiel auf Wiedergutmachung, doch daraus wurde nichts, auch weil beispielsweise Pascal Schoch oder Tim Göttler ihre klaren Möglichkeiten liegen ließen. Für Holzhausen schoss Pascal Schoch einen im Anlauf verzögerten Strafstoß über dem Kasten, der etatmäßige Schütze Janik Michel saß zu diesem Zeitpunkt auf der Bank und als für Empfingen Nikolai Scheurenbrand einen Elfer zugesprochen bekam, fischte diesen Henning Schwenk aus dem linken Toreck. Der Rest war wieder Sache des überragenden Matthias Müller im SG Kasten.

Trainerstimmen

Philipp Wolf (SG Empfingen): „Es war heute ein super Test für uns auf hohem Niveau. gegen den Ball haben meine Jungs klasse gespielt. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, auch wenn man bedenkt, wer bei uns alles an Stammpersonal gefehlt hat. Es ist auch für die Landesliga wichtig in der Defensive so geordnet zu stehen. Ich denke wir sind gut gerüstet, für den Rest der schweren Rückrunde in der Liga.“

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): „Wir wussten schon im Vorfeld, was gegen Balingen auf uns zukommt. Dennoch schenken wir denen die ersten zwei Treffer fast ohne Gegenwehr. Da wartet auf jeden Einzelnen noch viel Arbeit. Die Empfinger haben es sehr gut gemacht waren auch körperlich auf dem Platz und wir bei unseren Chancen viel zu fahrig. Zum gebrauchten Turnier passt, das sich Niklas Schäuffele wohl die Hand gebrochen hat. Bis zum Rundenauftakt am 3. März in Nöttingen haben wir noch etwas Zeit, da wartet viel Arbeit auf den gesamten Kader.“

