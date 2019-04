Blitzmarathon 2019 Polizei ertappt über 7700 Raser

161 Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, wie Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. An knapp 400 Messstellen wurde landesweit die Geschwindigkeit von über 170.000 Fahrzeugen überprüft.

Einige der Kontrollen starteten den Angaben zufolge bereits in der Nacht zum Mittwoch. Die Aktion endete am Donnerstag. Landesweit waren über 1100 Polizisten im Einsatz.

Bei den Kontrollen im Südwesten standen sechs Fahrer unter Alkoholeinfluss, bei zwölf Fahrern wurden Drogen festgestellt. Außerdem nutzten 129 Personen illegal ihr Mobiltelefon. Auch an der B 462 zwischen Sulgen und Schramberg legte sich die Polizei auf die Lauer. Der schnellste Autofahrer war dort mit 117 Stundenkilometern unterwegs. Erlaubt sind 80.