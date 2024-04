Es blitzt die kommende Woche verstärkt im Südwesten. Das Land beteiligt sich an einer europaweiten Kontrollwoche, inklusive einem noch mal verstärkten Blitzermarathon am Freitag, 19. April. Raser sollten sich deshalb warm anziehen.

Eine der häufigsten Verkehrssünden ist und bleibt das zu schnelle Fahren. Nahezu jedem Autofahrer ist es da schon einmal passiert, dass man geblitzt wurde. Für die Woche vom 15. bis 21. April sollte man jedoch besonders darauf achten, sich an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Denn es ist wieder einmal die Zeit des Blitzermarathons.

Die ganze Woche wird in ganz Europa verstärkt geblitzt. Auch der Südwesten macht bei der europaweiten „Speedweek“ mit. „Allein im Jahr 2023 haben wir knapp 1,5 Millionen Geschwindigkeitsverstöße polizeilich festgestellt. Und auch in diesem Jahr führen wir unsere Anstrengungen fort, um für noch mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen“, sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl bei der Ankündigung der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche in Stuttgart.

Höhepunkt der Kontrollen am Freitag, 19. April

Höhepunkt der Kontrollwoche stellt ein großer, europaweiter Speedmarathon am 19. April dar. An diesem Tag sollen die ohnehin gesteigerten Kontrollen noch weiter angezogen werden. Städte und Kommunen stimmen sich dabei mit der Polizei ab, um ein möglichst engmaschiges Kontrollnetz zu spannen.

„Geschwindigkeitskontrollen erhöhen die Verkehrssicherheit, sie sind keine Abzocke des Staates. Denn Raser setzen die Gesundheit und das Leben anderer aufs Spiel. Keine Zeitersparnis der Welt kann das wert sein,“ sagte Strobl zur Verteidigung der Maßnahme. Wo die Kontrollen durchgeführt werden, wird erneut nicht vorab bekanntgegeben. „Wo immer man fährt, muss man mit Kontrollen rechnen“, erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Konstanz. „Insbesondere am Freitag werden wir in großer Zahl Kontrollen durchführen.“

Weitere Spezialwochen

Die kommende „Speedweek“ ist nur eine von mehreren europaweit organisierten Wochen im Jahr, in der verstärkt korrektes Fahrverhalten kontrolliert wird. In anderen Wochen wird beispielsweise verstärkt auf Alkohol, Drogen und Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert, in anderen der gewerbliche Güter- und Personenverkehr.