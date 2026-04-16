Blitzermarathon in der Region: Polizeipräsidium Konstanz zieht positive Bilanz – weniger Raser unterwegs

Das Polizeipräsidium Konstanz hat sich am europaweiten Speed-Marathon beteiligt. Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.
Das Polizeipräsidium Konstanz hat am Mittwoch im Rahmen der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwochen wieder am sogenannten Speed-Marathon teilgenommen. An insgesamt 33 Kontrollstellen in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis überprüften zahlreiche Polizistinnen und Polizisten rund 23.180 Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte.