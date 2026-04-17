Blitzermarathon rund um Reutlingen: Der Schnellste war 60 km/h über dem Limit

Über Tausend Fahrer wurden beim Speedmarathon am Mittwoch im Gebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen erwischt, weil sie zu schnell fuhren.
Beim europaweiten „Speedmarathon“ haben die Verkehrspolizei und die Polizeireviere im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, also in den Kreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb, am Mittwoch, 15. April, Geschwindigkeitskontrollen „nochmals deutlich intensiviert“, wie die Polizei in einer Presseerklärung schreibt. Im Fokus lagen dabei die gefahren- und unfallträchtigen Strecken.