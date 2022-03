1 Am Donnerstag wird in Baden-Württemberg viel geblitzt. (Symbolfoto) Foto: Countrypixel – stock.adobe.com















Link kopiert

Am heutigen Donnerstag wird in Baden-Württemberg geblitzt, was das Zeug hält. Wo genau die Blitzer in den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rottweil, Zollernalb und Schwarzwald-Baar stehen, erfahren Sie in unserem Liveticker.

Sie haben ebenfalls einen Blitzer oder eine Kontrollstelle der Polizei entdeckt? Teilen Sie uns dies gerne über Facebook oder Instagram mit!