Der Porsche-Fahrer mit Stuttgarter Kennzeichen wollte offenbar kein Klischee auslassen: „Schreib’s einfach auf, ist mir egal“, blaffte der Mann im E-Taycan bei einem der letzten Blitzermarathons in Bayern nach einem Bericht des „Merkur“ in Richtung der Polizei. „Aber bitte schnell!“. Die Behinderung eines Lkw im Überholverbot kostete ihn 70 Euro Bußgeld, 25 Euro Gebühr zuzüglich 3,50 Euro Schreibkosten – und damit konnte sich der Stuttgarter noch gut bedient fühlen, zumal sein Wagen bei der eigentlichen Geschwindigkeitsmessung vom Lkw verdeckt war.

Blitzermarathon Bußgeldkatalog innerorts

Andere, die noch schwerwiegendere Verstoße im Straßenverkehr begehen, müssen verständlicherweise mehr zahlen – wie der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog zeigt:

bis 10 km/h: 30 Euro

11 - 15 km/h: 50 Euro

16 - 20 km/h: 70 Euro

21 - 25 km/h: 115 Euro, 1 Punkt

26 - 30 km/h: 180 Euro, 1 Punkt

31 - 40 km/h: 260 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

41 - 50 km/h: 400 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

51 - 60 km/h: 560 Euro, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot

61 - 70 km/h: 700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

über 70 km/h: 800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

2024 liegt der vorläufige bundesweite Rekord bei Speedwoche und Blitzermarathon bei 248 km/h statt 100 auf der B12 zwischen Kempten und Buchloe. „Ein Ausreißer im hochpreisigen Sportwagen“, hieß es aus dem zuständigen Polizeipräsidium. Unbekannt ist, ob es ebenfalls ein Stuttgarter war.

In der Heimat scheinen sich die Schwaben indes besser zu benehmen – womöglich, weil der Blitzermarathon einen gewissen Erziehungseffekt hat. Oder weil inzwischen bekannt ist, wo geblitzt wird, obwohl es die Polizei im Vorfeld nicht bekanntgeben will? Im Rems-Murr-Kreis waren jedenfalls im vergangenen Jahr nur noch 1 Prozent der Fahrer zu schnell. 2022 waren es dort nach Angaben der Behörden noch beachtliche 20 Prozent gewesen.

Auch Messfehler sind beim Blitzen natürlich denkbar und ermöglichen gegebenenfalls einen Widerspruch. So wurden in den letzten Jahren laut Medienberichten etwa eine Italienerin und ein Belgier in ihren Ländern von defekten Geräten mit jeweils 700 km/h geblitzt.

Und in Hagen (Nordrhein-Westfalen) erwischte es Anfang April laut der Tageszeitung "Westfalenpost" eine Taube, die mit Tempo 40 durch eine 30er Zone geflattert war. Ein Tierfreund übernahm laut Zeitungsbericht kurzerhand das Bußgeld.

Blitzermarathon Bußgeldkatalog außerorts

Außerhalb von geschlossenen Ortschaften wird es für Temposünder ebenfalls teuer:

bis 10 km/h: 20 Euro

11 - 15 km/h: 40 Euro

16 - 20 km/h: 60 Euro

21 - 25 km/h: 100 Euro, 1 Punkt

26 - 30 km/h: 150 Euro, 1 Punkt

31 - 40 km/h: 200 Euro, 1 Punkt

41 - 50 km/h: 320 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

51 - 60 km/h: 480 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

61 - 70 km/h: 600 Euro, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot

über 70 km/h: 700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

Insgesamt 360.000 Fahrzeuge waren bei der letzten Marathon-Kontrolle 2023 in Baden-Württemberg kontrolliert worden. Hierbei stellte die Polizei rund 13.000 Geschwindigkeitsverstöße fest und beantragte etwa 250 Fahrverbote. Wie lange geht der Blitzermarathon? Höhepunkt der „Speedwoche“ 2024 ist der eigentliche „Blitzermarathon“ am Freitag, 19. April. Etliche Bundesländer und Städte sind beteiligt.