1 Der Standort des Enforcement-Trailers der Stadt am Schwenninger Marktplatz sorgt für Unmut unter den Bürgern. Foto: Kratt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Seit einigen Tagen erhitzt der von der Stadt aufgestellte Blitzer am Marktplatz die Gemüter der Bürger. Während in unserer Redaktion immer wieder Beschwerden von Lesern eintrudeln, nimmt jetzt die Stadt selber Stellung zum Standort neben dem Weihnachtsbaum – mit interessanten Erkenntnissen.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Wer sich derzeit rund um den Marktplatz aufhält, der sieht es regelmäßig vor dem Rathaus aufblitzen. Auch wenn der vor dem Rathaus aufgestellte Blitzer eigentlich gut von Weitem sichtbar ist, erwischt er viele Autofahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeit von 20 km/h halten. Doch was den Bürgern dabei vor allem sauer aufstößt, ist der Standort direkt neben dem Weihnachtsbaum. Mitunter hatte sich in der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses Grünen-Stadträtin Helga Bauer über den Standort echauffiert und ihn als "geschmacklos" tituliert.