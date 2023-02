Blitzer mit Sonderrecht? Beim Parken sehen die Anwohner in Schwenningen rot

Seit Tagen sehen einige Anwohner in der Dauchinger Straße in Schwenningen rot – genauer gesagt weiß-rot. Denn Metallbügel verengen die ohnehin schmalen Einfahrten noch mehr. Zudem hängt die Frage in der Luft: Autoreifen auf dem Grünstreifen sind verboten, aber Blitzanhänger, das geht?