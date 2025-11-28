Blitzer in Schramberg: Bekommt Schramberg einen der gefürchteten mobilen Blitzeranhänger?

Im Haushaltsplanentwurf für 2026 sind Mittel für einen„Enforcement Trailer“ (Blitzeranhänger) vorgesehen, aber ob kommt, muss der Gemeinderat noch entscheiden.
In ihrer Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 führte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bei den Ausgaben auch einen Enforcement Trailer, beziehungsweise mobilen Blitzeranhänger, auf: „Anwohner lieben ihn, (manche) Autofahrer fürchten ihn.“ Für 250 000 Euro könne er flexibel aufgestellt werden und Gefahrenstellen rund um die Uhr sicherer machen.