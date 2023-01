Blitzer in Rangendingen

1 Der Blitzer in der Haigerlocher Straße erfüllt seinen Zweck und sorgt für reduzierte Fahrgeschwindigkeiten. Foto: Archiv Beiter

Seit gut drei Jahren wird in der Haigerlocher Straße in Rangendingen geblitzt. Doch wie "rentabel oder unrentabel" ist die dortige Blitzeranlage überhaupt, wollte am Montag bei der Gemeinderatssitzung ein Einwohner wissen.















Rangendingen - Man werde sich schlau machen, doch zum Finanziellen könne aus dem Stand heraus nicht viel gesagt werden, so die Antwort der Verwaltung. Höchstens so viel: Die Anlage ist laut Bürgermeister Manfred Haug "stark gestartet und hat dann stark nachgelassen".

Die meisten Autofahrer sind Pendler und kennen die Blitzeranlage

Das komme auch daher, dass der Großteil der Autofahrer Pendler seien, bei denen der Blitzer mittlerweile natürlich bestens bekannt ist. Was dann aber auch wieder ihr Gutes hat, denn schließlich ging es bei der Investition nie darum, dass sie sich "rentabel rechnet", sondern um eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Haigerlocher Straße. Und da habe der Blitzer "deutlich geholfen", so Haug.

"20 Prozent der geblitzten Fahrzeuge sind Einsatzfahrzeuge."

Eine Aussage machte dann auch Ordnungsamtsleiter Oliver Freiberg: "Rund 20 Prozent der geblitzten Autos sind Einsatzfahrzeuge."