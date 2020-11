Blitzer in Nagold In Gündringen geht es Rasern an den Kragen

Früher hieß es, die Stelle sei kein Unfallschwerpunkt

Vor sieben Jahren zog Oliver Mayer in den Ort. Sein Haus steht in Sichtweite der Ampel und der Einmündung der Alemannenstraße hier. Drei kleine Kinder hat er, sie sind auch heute noch alle unter zehn Jahre alt. Das jüngste "Opfer" der Raser war die Katze Lissy von Mayers Kindern – sie wurde Anfang des Jahres hier an der B463 überfahren. Das Gefahrenpotential der direkt ans Grundstück angrenzenden Bundesstraße war ihm aber bereits kurz nach dem Einzug klar. Schon damals schrieb er an das Nagolder Rathaus, dass man doch bitte an dieser außergewöhnlichen Gefahrenstelle einen Blitzer als Abschreckung für die permanenten Raser aufstellen möge. Damals hieß es in der Antwort, die Stelle sei kein Unfallschwerpunkt – ergo sei auch kein Blitzer nötig.

Mayer sah das gleichwohl komplett anders. Und als er vor der jüngsten Kommunalwahl gefragt wurde, ob er für die CDU für den Gemeinderat kandidieren würde, stimmt er nach einer Bedenkzeit zu – wenn man den Blitzer für Gündringen als Wahlkampf-Thema mit aufnehmen würde. Womit er dort offene Türen einlief. Jetzt, eineinhalb Jahre später, wird "sein" Blitzer tatsächlich Realität – was Oliver Mayer immer noch auch ein wenig Staunen lässt. Weil das Beispiel beweise, wie hervorragend Demokratie in diesem Land, vor der eigenen Haustür funktioniere. Wenn man ein Thema hat, für das es sich persönlich zu kämpfen lohne, könne man auch etwas erreichen. Wobei es nun mit dem einen Blitzer an der Ortsdurchfahrt in Gündringen nicht gewesen sein soll beim Thema "Verkehrsberuhigung in Gündringen".

Das nächste Etappenziel: "Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40, lieber 30 Stundenkilometer auf der Bundesstraße", erläutert die Runde der Kommunalpolitiker. Und es solle niemand sagen, das ginge nicht: "In Calw ist das Realität, in Bad Liebenzell auch!" Aber momentan geht von Gündringen der Blick vor allem in den Nachbarkreis, in den Horber Teilort Bildechingen. Auch der Ort liegt an einer Bundesstraße (28), hat aktuell Tempo 30 ausgeschildert – und setzt das Tempolimit rigoros durch: "Mich haben sie dort gerade mit vier Km/h zu schnell erwischt", gesteht Wolfgang Schäfer offen ein.

Zurecht, wie er vorrechnet: bei Tempo 30 habe man als Autofahrer noch ein reelle Chance zu bremsen, wenn einem jemand unvermittelt vors Auto läuft – beispielsweise ein Kind. Je höher die Geschwindigkeit, je mehr Strecke "verbraucht" man für die Reaktionszeit – bei Tempo 50 seien das schon 13,8 Meter, bevor man überhaupt physisch das Bremspedal treten könnte. "Deshalb bin ich ein Freund von Tempo-30-Zonen überall innerorts", auch wenn er selbst ein Faible für schnelle Autos habe.

Tempo 30 alleine reicht nicht, es braucht auch die Überwachung

Allerdings – Tempo 30 alleine reicht eben nicht, es braucht auch die Überwachung, die Durchsetzung des Tempolimits. Auch mit mehr festinstallierten Blitzern. Beispiel: Eben jene Alemannenstraße, die hier in Gündringen von der B463 abzweigt in Richtung Haiterbach. Unmittelbar nach der Kreuzung beginnt eine Tempo-30-Zone. Doch auch hier gilt: Während des Pressetermins geben die vorbeifahrenden Fahrzeuge nach dem Einbiegen in die Alemannenstraße Vollgas. Während der Vollsperrung der Strecke von Iselshausen nach Oberschwandorf, als viele die Alemannenstraße nach Haiterbach als Umleitung nutzten, "war das hier die absolute Katastrophe" – weil der Weg für viele Kinder eben Teil des Schulwegs sei, vorhandene Fußwege zudem teils durch riesigen Hecken so zugewuchert seien, dass die volle Breite des Steigs nicht mehr nutzbar sei und man deshalb auf der Straße gehen müsse. "Aber das ist ein anderes Thema, um das wir uns hier noch ähnlich nachdrücklich wie bei dem neuen Blitzer kümmern müssen", so die Gündringer Ortschafts- und Gemeinderäte.