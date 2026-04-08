Blitzer in Haiterbach: Was die Zahlen der Messungen im Februar aussagen

In Haiterbach gibt es regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen. Neu ist, dass die Zahlen jetzt veröffentlicht werden. Ein Blick auf den Februar.

In der Vergangenheit habe man die Zahlen zu den Geschwindigkeitsmessungen gar nicht vorliegen gehabt, erklärt Maia Stephan, Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Haiterbach, auf Anfrage. Was hauptsächlich daran lag, dass die Geschwindigkeitskontrollen nicht von der Stadt Haiterbach, sondern von der Unteren Verkehrsbehörde bei der Stadt Nagold durchgeführt werden.

Aus dem Gemeinderat heraus sei dann die Anregung gekommen, die Messungen für Haiterbach abzufragen und auszuwerten, sagt Stephan. Jetzt liegen die Zahlen zu den Messungen im Monat Februar vor. Da wurde an mehreren Terminen und Orten gemessen.

Anregung kommt aus dem Gemeinderat

Am 5. Februar wurde an der L 354 in Unterschwandorf auf der Höhe Schlossstraße in Richtung Haiterbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden 456 Kraftfahrzeuge gemessen, von denen 38 zu beanstanden waren. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug 50 Stundenkilometer, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 67 Stundenkilometer.

Am 9. Februar fand eine Messung in Oberschwandorf an der Hauptstraße 9 in Richtung Unterschwandorf statt. Dabei wurden 651 Fahrzeuge erfasst, wovon fünf Verstöße festgestellt wurden. Bei erlaubten 50 Stundenkilometer wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 66 Stundenkilometer gemessen.

Am 27. Februar wurde an der Unterschwandorfer Bushaltestelle Eiche Iselshauser Straße in Richtung Nagold gemessen. Bei 662 gemessenen Kraftfahrzeugen gab es lediglich einen Verstoß. Die zulässige Geschwindigkeit betrug 50 Stundenkilometer, die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 57 Stundenkilometer.

72 bei erlaubten 50 Stundenkilometern

Ebenfalls am 27. Februar erfolgte eine weitere Messung an der Oberschwandorfer Hauptstraße 9 in Richtung Unterschwandorf. Dabei wurden 782 Fahrzeuge gemessen, davon 16 Verstöße. Bei erlaubten 50 Stundenkilometer betrug die Höchstgeschwindigkeit 63 Stundenkilometer.

Vom 12. bis 19. Februar wurde an der L 354 in Unterschwandorf Höhe Schlossstraße in Richtung Nagold eine Langzeitmessung durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 14 718 Kraftfahrzeuge erfasst, wovon 30 zu beanstanden waren. Die erlaubte Geschwindigkeit lag bei 50 Stundenkilometer, die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 72 Stundenkilometer.

Die Entscheidung wann und wo gemessen wird, liege in Nagold, sagt Stephan. Wobei man schon Wünsche äußern könne, wenn man etwa eine häufige Überschreitung an einer Stelle annehme.

Zahlen ohne viele Ausreißer

Nach Januar seien die Zahlen für Februar die zweite Auswertung. Ein generelles Fazit könne man da noch sicht ziehen, unterstreicht die Hauptamtsleiterin. Jedoch seien die Zahlen jetzt nicht so auffällig, wie man vielleicht vermuten konnte.

Bei den Messungen handelt es sich in der Regel um Mobile Anlagen. Im Haiterbacher Stadtgebiet gibt es nur einen festen Blitzer in Unterschwandorf- Er ist an der L 353 auf Höhe der Firma Lehre installiert.