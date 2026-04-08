Blitzer in Haiterbach: Was die Zahlen der Messungen im Februar aussagen

In Haiterbach gibt es regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen. Neu ist, dass die Zahlen jetzt veröffentlicht werden. Ein Blick auf den Februar.
In der Vergangenheit habe man die Zahlen zu den Geschwindigkeitsmessungen gar nicht vorliegen gehabt, erklärt Maia Stephan, Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Haiterbach, auf Anfrage. Was hauptsächlich daran lag, dass die Geschwindigkeitskontrollen nicht von der Stadt Haiterbach, sondern von der Unteren Verkehrsbehörde bei der Stadt Nagold durchgeführt werden.