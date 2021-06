1 Viel zu schnell sind manche Autofahrer in Fischingen unterwegs. Das ergeben die Geschwindigkeitskontrollen des Landkreises. (Symbolfoto) Foto: © S. Engels – stock.adobe.com

Reichlich Geschwindigkeitsmessungen gab es in den vergangenen Monaten in Fischingen. Diese wurden in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates thematisiert.

Sulz-Fischingen - Vom 29. März bis 5. Mai war die stationäre Messstelle in der Neckartalstraße 12 scharfgestellt. In diesen 37 Tagen wurden 85 950 Fahrzeuge gemessen, was einem Durchschnittswert von 2323 Fahrzeugen am Tag entspricht. 287 Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Am schnellsten war ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 96 Stundenkilometern im 50-Bereich unterwegs.

Am 22. April war die mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch den Landkreis von 7.08 bis 10.03 Uhr in der Schloßbergstraße 63 aufgebaut. Von 100 gemessenen Fahrzeugen hatten 13 mehr als die erlaubten 30 Stundenkilometer auf dem Tacho. Der Schnellste war mit 46 Stundenkilometern unterwegs.

Am 4. Mai stand das Messgerät von 8.13 bis 10.12 Uhr in der Schloßbergstraße 35. Von 79 gemessenen Fahrzeugen waren acht zu schnell. Spitzenreiter war ein Fahrzeug mit 45 Stundenkilometern bei erlaubten 30. Am selben Tag zog das Messfahrzeug für eine Stunde weiter zu den Oberen Talwiesen 66. In diesem Bereich sind 70 Stundenkilometer erlaubt, es mussten zwei Fahrzeuge beanstandet werden. Der Schnellste war mit 85 Stundenkilometern unterwegs.

Am 8. Mai wurde in der Burg-Wehrsteinstraße 45 geblitzt. Von 332 gemessenen Fahrzeugen fuhren acht Fahrzeuge zu schnell. Im 30-Stundenkilometer-Bereich hatte ein Fahrer 60 Stundenkilometer auf dem Tacho – er war also doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.