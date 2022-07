Blitzer in Albstadt-Lautlingen

1 Leistete am Wochenende Übersoll: der Blitzer in der Ebingertalstraße in Lautlingen. Foto: Kistner

Es blitzt – also war der Wagen schneller, als er durfte. Wirklich? Das ist keineswegs gesagt.















Albstadt-Lautlingen - In der Lautlinger Ortsdurchfahrt dürften am Wochenende diverse Autofahrer eine böse Überraschung erlebt haben. Sie wurden von der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Ebingertalstraße geblitzt, obwohl sie das erlaubte Tempo 50 gar nicht überschritten hatten.