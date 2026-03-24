Blitzer im Nordschwarzwald: Polizei plant Kontrollen
1
Blaulicht (Symbolfoto): Die Polizei kündigt Kontrollen an. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zum Schutz der Arbeiter im Engelbergtunnel soll es nun vermehrt Geschwindigkeitskontrollen an der A 81 im Nordschwarzwald geben.

Nachdem Anfang März im Einfahrtsbereich der Weströhre des Engelbergtunnels ein mit Kühlschränken beladener Lkw Feuer gefangen hatte, musste diese Röhre an der A 81 in Richtung Süden für den Verkehr voll gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Am Donnerstag konnte die gesperrte Weströhre demnach teilweise mit nur einem Fahrstreifen und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von zeitweise 40 Stundenkilometern wieder geöffnet werden.

 

Zu unregelmäßigen Zeiten

Gegen die eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung wird laut Polizei seit der Wiedereröffnung offensichtlich vermehrt verstoßen, wodurch auch Mitarbeiter der beauftragten Bauunternehmen im Engelbergtunnel bereits gefährdet wurden. Aus diesem Grund, kündigt die Polizei an, werde die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nun zu unregelmäßigen Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um insbesondere die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter im Tunnel zu erhöhen. Die Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmende auf, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

 