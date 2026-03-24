Blitzer im Nordschwarzwald: Polizei plant Kontrollen

Zum Schutz der Arbeiter im Engelbergtunnel soll es nun vermehrt Geschwindigkeitskontrollen an der A 81 im Nordschwarzwald geben.
Nachdem Anfang März im Einfahrtsbereich der Weströhre des Engelbergtunnels ein mit Kühlschränken beladener Lkw Feuer gefangen hatte, musste diese Röhre an der A 81 in Richtung Süden für den Verkehr voll gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Am Donnerstag konnte die gesperrte Weströhre demnach teilweise mit nur einem Fahrstreifen und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von zeitweise 40 Stundenkilometern wieder geöffnet werden.