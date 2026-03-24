Blitzer im Nordschwarzwald: Polizei plant Kontrollen

Zu unregelmäßigen Zeiten

Gegen die eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung wird laut Polizei seit der Wiedereröffnung offensichtlich vermehrt verstoßen, wodurch auch Mitarbeiter der beauftragten Bauunternehmen im Engelbergtunnel bereits gefährdet wurden. Aus diesem Grund, kündigt die Polizei an, werde die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nun zu unregelmäßigen Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um insbesondere die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter im Tunnel zu erhöhen. Die Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmende auf, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.