1 Jetzt ist die Blitzersäule an der Schramberger Bahnhofstraße aktiv – die Geräte sind erstmalig eingerichtet. Foto: Wegner

Seit einigen Wochen ist die städtische Blitzersäule an das Stromnetz angeschlossen. Jetzt ist der Blitzer selbst auch erstmals aktiv.















Link kopiert

Schramberg - Seit einigen Monaten steht sie bereits, die neue städtische Blitzersäule an der Bundesstraße 462 in Höhe des Aldi-Markts in Schramberg. Zwischendurch hatte die Stadtverwaltung kurzfristig ein Unternehmen gefunden, das den Stromanschluss für die Mess- und Blitzeranlage realisieren konnte – denn ohne Strom geht bei einer solchen Konstellation nur wenig. Zwar können die Radargeräte beispielsweise auf einem Stativ auch per Akku betrieben werden, aber nicht für einen längeren Zeitraum. Und gerade in den Säulen sind, wie auch an anderen Stellen üblich, die Geräte meist über eine längere Zeit in den jeweiligen Einschüben.

Zwei Einschübe

Zwei solcher Einschübe gibt es bei jeder Blitzersäule – jeweils einen pro Richtung. Soll die Säule in beide Richtungen die Geschwindigkeit messen, dann sind auch zwei Kameras erforderlich – in Vorderlehengericht an der Blitzersäule beispielsweise ist dies häufig der Fall, an Messstellen mit weniger Verkehr nicht unbedingt. Wann, in welche Richtung und wie oft eine Kamera im Gerät ist, darüber halten sich Landratsämter und Kommunen bedeckt, denn der Effekt der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit funktioniert meist schon alleine durch das Vorhandensein der Säule und die mögliche Messfunktion.

Einrichtung erforderlich

Jedes Mal, wenn die Kamera in ein anderes Gerät umgesetzt wird oder eine Kamera hinzukommt, muss diese, so ein Mitarbeiter der Polizeibehörde der Stadt Schramberg, für die entsprechende Situation korrekt eingerichtet und eingestellt werden, um exakte und juristisch wasserdichte Messwerte zu erhalten.

Neben der neuen Messsäule an der Bahnhofstraße in der Schramberger Talstadt steht bereits seit Längerem eine weitere am Ortseingang von Waldmössingen aus Richtung Heiligenbronn.