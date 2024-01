1 Schön vorsichtig Schritt für Schritt: Die Fußgängerzone war am Mittwochmorgen quasi noch eine einzige Eisfläche. Foto: Sabine Dieterle

Glätte durch gefrierenden Regen hat am Mitwoch vielerorts für Ausnahmesituationen gesorgt. Schulen öffneten später, der Bauhof ist im Dauereinsatz.









„Wir befinden uns natürlich in einer Ausnahmesituation, in der alle Kräfte gebündelt werden müssen“, sagte am Mittwochvormittag Stadtsprecher Hannes Herrmann im Gespräch mit unserer Redaktion mit Blick auf das Bauhof-Team.