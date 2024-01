Die bittere Kälte scheint fürs Erste überstanden, die Temperaturen steigen wieder – umso kälter wurden die Verkehrsteilnehmer im Kreis Rottweil am Dienstagmorgen von den eisglatten Fahrbahnen erwischt.

„Richtung Villingendorf alles dicht, Lackendorf aktuell auch alles zu“, „Nichts geht mehr auf den Straßen zwischen Rottweil und Schramberg. Chaos durch Blitzeis“ und „Flözlingen ist eine Eisbahn“ hieß es am Dienstag gegen 6.30 Uhr in den sozialen Netzwerken.

An vielen Stellen im Kreis Rottweil staute sich der Verkehr. Auch wurde in mancher Facebook-Gruppe Kritik am Winterdienst geäußert. Andere mutmaßten, mancher habe noch die Sommerreifen aufgezogen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte eine amtliche Warnung vor Glätte im Bereich Schramberg und Rottweil herausgegeben. Diese galt für Dienstag bis etwa 10 Uhr.

Der Verkehr war neben den Bereichen Villingendorf, Bösingen, Hochwald, Lackendorf und Flözlingen unter anderem auch auf der B 462 zwischen Rottweil und Schramberg kurzzeitig lahm gelegt. Auch zwischen Schramberg und Lauterbach gab es aufgrund eines Unfalls offenbar für längere Zeit kein Durchkommen.

Auf der B 462 zwischen Sulgen und Schramberg brannte ersten Informationen zufolge außerdem ein Lastwagen, wodurch sich gegen 7 Uhr Rückstau bildete.

Noch glimpflich davongekommen?

Auf Rückfrage unserer Redaktion gab es vom Polizeipräsidium in Konstanz eine erste kleine Bilanz. Mit „lediglich“ zwölf Unfällen und keinen Schwerverletzten sei der Landkreis im Vergleich zu anderen noch relativ glimpflich davon gekommen, hieß es von einer Sprecherin. Es habe lediglich Blechschäden und Leichtverletzte gegeben. Wo sich die Unfälle im Detail ereignet haben, wie es zu ihnen kam und wie hoch die Schadenssummen sind, dazu werden im Laufe des Mittwochs nähere Informationen von Seiten der Polizei erwartet.