Haus in Oberschopfheim unbewohnbar

1 Bis tief in die Nacht war die Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes in Oberschopfheim beschäftigt. Foto: Einsatz-Report 24

Ein kurzes, aber kräftiges Unwetter zog in der Nacht zu Montag über die Region. In Oberschopfheim hatte das Folgen.















Link kopiert

Oberschopfheim – Gegen 23.35 Uhr schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in der Beethovenstraße im Friesenheimer Ortsteil ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand, berichtet das Nachrichtenportal Einsatz-Report 24.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war vor Ort. Verletzte soll es keine gegeben haben, das Haus nach dem Brand aber vorerst unbewohnbar sein. Die Löscharbeiten dauerten bis in tief in die Nacht hinein.