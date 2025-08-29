Blinde Epfendorferin klärt auf: Assistenzhunde – streicheln kann zur Gefahr werden

Assistenzhunde sind wichtige Begleiter für Menschen mit Einschränkungen. Warum streicheln und spielen zur ernsten Gefahr werden kann, erklärt Katja Reuter.

Wenn man im Alltag auf tierliebe Menschen trifft, kann es gut sein, dass sie die Hunde ansprechen oder streicheln, doch das sollte bei Assistenzhunde nicht passieren, weiß Katja Reuter. Sie erklärt wie man erkennt, wann der Hund arbeitet und Ruhe braucht, und wann er Freizeit hat und gestreichelt werden darf. Denn: Eine Verwechslung und Ablenkung zur falschen Zeit kann für Menschen, die auf Assistenzhunde angewiesen sind, im Alltag gefährlich werden.

Ihr Blindenführhund Frankie begleitet Katja Reuter seit Dezember. „Frankie macht das so phänomenal. Er ist so intelligent“, lobt Reuter ihren treuen Begleiter. Doch einige Menschen in ihrer Umgebung meistern die Aufgabe des Ignorierens eines Assistenzhundes leider nicht so gut. „Aber der schaut doch so lieb“ oder „er hat aber an mir geschnüffelt“ seien oft die Argumente. Eine darauffolgende Diskussion, warum das Streicheln oder gar das Füttern ihres Assistenzhundes falsch ist, sei oft sehr kräftezehrend, berichtet sie frustriert.

Assistenzhunde dürfen nicht abgelenkt werden

Assistenzhunde dürften beim Führen nicht abgelenkt werden. Auch nicht beim Warten bei einem Arzt oder in der Einkaufsschlange, zeigt sie auf. Sie verstehe ja auch, dass Hunde süß seien. Und wenn es passe, dann habe sie auch nichts dagegen, wenn Menschen sie ansprechen oder den Hund streicheln möchten – aber eben nicht beim Einkaufen.

Ob der Hund gerade arbeitet, lasse sich am Hunde-Geschirr ablesen. Wenn ihr Labradoodle das weiße Geschirr mit einem Handgriff für sie trage, dann befinde er sich im Arbeitsmodus. Das bedeutet, dass seine Aufgabe das Führen von ihr sei, beschreibt Katja Reuter. Dann gelte die wichtigste und eigentlich auch einzige Regel: Bitte den Hund ignorieren. Das bedeutet: nicht ansprechen oder streicheln und eigentlich nicht mal anschauen.

Orangene Weste bedeutet Freizeit

Anders ist das bei der Kennungsdecke. Das ist eine neonorangene Weste, auf der „Assistenzhund“ steht. Das bedeute, dass er sich in seiner Freizeit befindet. Hier dürfe er gerne auch mit anderen Hunden spiele, Menschen könnten sie dann gerne ansprechen und auch mal den Hund streicheln.

Die orangene Weste signalisiert, dass Frankie gerade Freizeit hat. Foto: Elena Baur

Bedeutung der Weste meist gut erkennbar

Einige Male habe Frankie die Weste auch schon unter dem weißen Geschirr getragen. Dann sei er allerdings nicht in Freizeit. Sobald das weiße Geschirr dran sei, egal, ob mit oder ohne Weste, dann sei er bei der Arbeit.

Mit dem weißen Geschirr führt Assistenzhund Frankie seine Besitzerin Katja Reuter sicher in ihr Ziel. Foto: Elena Baur

Im Vergleich würden andere Assistenzhunde, die keine Blindenführhunde sind, die Weste tragen, wenn sie arbeiten, erklärt Reuter. Das sei aber klar erkennbar, in dem auf der Weste steht, dass der Hund nicht angesprochen werden darf.

Die meisten Menschen meistern Situation gut

Die meisten Menschen gingen aber gut mit ihr und ihrer Einschränkung um, meint Katja Reuter. Die Bedienungen im Café oder die Busfahrer seien beispielsweise immer sehr nett und hilfsbereit, genauso wie die Epfendorfer. „Das habe ich so noch nie erlebt. Hier werde ich ernst genommen, und alle sind sehr hilfsbereit. Das ist außergewöhnlich. Ich fühle mich geschätzt und auf Augenhöhe“, freut sich Reuter sichtlich.

Es seien eben nur vereinzelte Menschen, die sie durch ihr Verhalten dann aus der Bahn werfen würden. Und genau für die Menschen möchte sie sichtbar sein und aufklären. Immer mit dem einen Wunsch: Einfach nur ganz normal den Alltag meistern zu können.

Aufklärung

Über den richtigen Umgang

Katja Reuter war früher auch an Schulen, um den Umgang mit Assistenzhunden zu erklären. Auch in Zukunft könnte sie sich vorstellen das wieder aufleben zu lassen. Vielleicht bringe auch ein Format in dem die Menschen Fragen stellen können etwas, könnte sie sich vorstellen. Dann könnten alle Unsicherheiten geklärt werden. Denn: Sie könne man ruhig alles fragen. Aufklärung und Sichtbarkeit sei sehr wichtig.