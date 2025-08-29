Blinde Epfendorferin klärt auf: Assistenzhunde – streicheln kann zur Gefahr werden

Assistenzhunde sind wichtige Begleiter für Menschen mit Einschränkungen. Warum streicheln und spielen zur ernsten Gefahr werden kann, erklärt Katja Reuter.
Wenn man im Alltag auf tierliebe Menschen trifft, kann es gut sein, dass sie die Hunde ansprechen oder streicheln, doch das sollte bei Assistenzhunde nicht passieren, weiß Katja Reuter. Sie erklärt wie man erkennt, wann der Hund arbeitet und Ruhe braucht, und wann er Freizeit hat und gestreichelt werden darf. Denn: Eine Verwechslung und Ablenkung zur falschen Zeit kann für Menschen, die auf Assistenzhunde angewiesen sind, im Alltag gefährlich werden.