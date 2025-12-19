Blickfang in Epfendorf: Blinkender BMW wird zum Diskussionsthema – was ist erlaubt?

Der Blinke-BMW in Epfendorf wird in den Sozialen Medien heiß diskutiert. Während manche den Blickfang feiern, stellen andere die Rechtmäßigkeit in Frage.
Die Tunerwerkstatt DS-Sportwagen im Epfendorfer Wasental sorgte schon vergangenes Jahr für Aufsehen. Damals wurde ein Chevrolet Camaro zum blinkenden und leuchtenden Highlight an der Hauptstraße. Diesmal ist es ein BMW, der die Blicke auf sich zieht. In den Sozialen Medien scheiden sich bei dem bunten Blickfang die Geister. „Laut Gesetzgeber ist das verboten“, behauptet ein Nutzer sogar. Aber stimmt das überhaupt?