Das steckt hinter den riesigen Verpackungen in Kippenheim

Blickfang am Ortseingang

1 Eine riesige Kokosmilchdose steht vor dem Bürgerhaus in Kippenheim. Foto: Köhler

Anfang der Woche sind in Kippenheim gewaltige bunte Verpackungen aufgetaucht. Was steckt dahinter? Unsere Redaktion kennt die Gründe.









Wer in den vergangenen Tagen durch Kippenheim gefahren ist, wird sie kaum übersehen haben: Den Ortseingang am Bürgerhaus ziert eine überdimensionale Kokosmilchdose, die weit mehr als die angegebenen 400 Milliliter fasst. Richtung Mahlberg ein ähnliches Bild: Dort steht eine gigantischen Hafermilchverpackung. Doch um beides genauer zu inspizieren, blieb den Autofahren selbst am Dienstagmorgen, als der Verkehr aufgrund der Autobahnsperrung nur zäh floss, zu wenig Zeit.