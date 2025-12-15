Blick zurück auf 2025: Historischer Verein Oberschopfheim freut sich über 100. Mitglied

Der Historische Verein Oberschopfheim blickt auf ein sehr aktives Jahr zurück. Besonders stolz ist man auf die gut besuchte Sonderausstellung zur Sanierung des Dreiangels.
Der Vorsitzende Willi Ehret ist sehr zufrieden mit dem Arbeitseifer seiner Mitglieder und erklärt: „Vieles haben wir in diesem Jahr sehr gut umgesetzt.“ Zu Ende gegangen ist eine Sonderausstellung zur Sanierung des Dreiangels und das damit verbundene große Dorffest. An zwei Sonntagen war die Ausstellung geöffnet und hervorragend besucht. Mehr als 450 Leute sind gekommen.