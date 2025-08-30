Blick ins Verborgene: Weshalb die Wolfacher Burg doch größer war als gedacht

Die Ergebnisse der Georadar-Untersuchung des Schlössle-Areals liegen vor und zeigen: Die heute sichtbare Ruine ist nur ein kleiner Teil des mittelalterlichen Sitzes.

Das Schlössle der Herren von Wolva oberhalb der Weihermatte, welches im elften Jahrhundert erbaut wurde, ist eine der ältesten Burgen des Schwarzwalds. Bereits vor zwei Jahren hatten sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Wolfach/Oberwolfach dem Projekt verschrieben, mithilfe von Bodenuntersuchungen mehr über die Ruine herauszufinden.

Das Interesse sei immer da gewesen, und das bevorstehende 900-jährige Bestehen der Burg war nun Anlass für vertiefte Forschungen, so Siedlervorstand Dieter Jehle. Mit Unterstützung der Gesellschaft für Geophysikalische Untersuchungen (GGU) in Karlsruhe habe der Verein im Herbst 2023 eine geoelektrische Oberflächenuntersuchung durchgeführt – mit so vielversprechenden Ergebnissen, dass die Siedler das Gelände ein halbes Jahr später genauer unter die Lupe nahmen.

Am Dienstag präsentierte der Verein die Auswertung der Georadar-Untersuchung. Mit dieser Technik konnten die Siedler auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Areal zwei bis drei Meter tief in den Boden blicken. Zahlreiche Auffälligkeiten deuten laut Jehle auf die einstige Ausdehnung der Burg hin. Heute ist nur ein kleiner Teil der ursprünglichen Struktur als Ruine sichtbar.

Steilhang bereitete Probleme

Was sich genau hinter den entdeckten Fundamenten verbirgt, lässt sich nur durch Ausgrabungen klären. Das Denkmalamt, das die Daten ausgewertet hat, sieht jedoch bereits plausible Hinweise, darunter etwa eine Ringmauer um das gesamte Gelände. Aufgrund des steilen Hangs konnte sie jedoch nur teilweise untersucht werden. Auch der Turm war vermutlich von einer solchen Mauer eingefasst. Aufgrund mehrerer Fundamentstücke vermute das Denkmalamt hier verschiedene Bauphasen, erzählte Jehle. Einige dieser Reste liegen so dicht unter der Oberfläche, dass sie bei genauerem Hinsehen sogar erkennbar sind.

Ausgrabungen würden für Klarheit sorgen

Außerdem fanden die Siedler Reste einer Vorburg, die sich bis hin zu den gegenüberliegenden Hängen erstreckte. Auch ein Tor soll es gegeben haben, womöglich sogar in Verbindung mit einer Brücke über den Burggraben. Dazu hatten die Siedler zusammen mit dem GGU den gegenüberliegenden Hügel auf der anderen Seite des Wanderwegs untersucht, da eine ungewöhnliche Lichtung und leichte Erhebungen auf Mauerreste hindeuteten. Im Ergebnis sieht das Denkmalamt einen Hof oder ein Versorgungsgebäude außerhalb der Burg. Ähnliche Strukturen seien auch bei anderen Burgen dieser Epoche aufzufinden. Nebenbei seien die Helfer ebenfalls auf Keramikreste und Ziegelsteine an der Oberfläche gestoßen.

Finanziert wurde das Projekt durch Spenden. Die Sparkassenstiftung beteiligte sich als Hauptsponsor, doch auch viele Privatpersonen unterstützten die Initiative. So musste der Verein keinen Vorschuss aus der eigenen Kasse leisten, obwohl die Gesamtkosten bei rund 13 000 Euro lagen. Dem Vorstand sei es wichtig gewesen, das Projekt nicht durch den Verein zu finanzieren. Schließlich hatten viele Mitglieder mit den ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen für Heckenrodung und Geoelektriksowie Georadar-Untersuchung schon einen großen Beitrag geleistet. 1200 Arbeitsstunden seien so zusammengekommen. Unter den rund 25 Helfern seien auch vereinsexterne Geschichtsinteressierte gewesen.

So geht es weiter

Geplant sind künftig Schautafeln samt Lidar-Aufnahmen des Geländes. Möglich sei ebenfalls eine 3DRekonstruktionszeichnung. Ein Lebenstraum für Jehle wäre eine Ausgrabung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Strukturen, etwa in einer Neuauflage der Schlössleaktion in den 1970er-Jahren. Angesichts geschätzter Kosten von rund einer halben Million Euro könne dieses Projekt in absehbarer Zeit jedoch kaum angegangen werden.