Blick ins Verborgene: Weshalb die Wolfacher Burg doch größer war als gedacht

Die Ergebnisse der Georadar-Untersuchung des Schlössle-Areals liegen vor und zeigen: Die heute sichtbare Ruine ist nur ein kleiner Teil des mittelalterlichen Sitzes.
Das Schlössle der Herren von Wolva oberhalb der Weihermatte, welches im elften Jahrhundert erbaut wurde, ist eine der ältesten Burgen des Schwarzwalds. Bereits vor zwei Jahren hatten sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Wolfach/Oberwolfach dem Projekt verschrieben, mithilfe von Bodenuntersuchungen mehr über die Ruine herauszufinden.