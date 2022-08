4 Helle Farben dominieren im Inneren der Halle. Derzeit wird der neue Prallschutz an der Wand befestigt. Foto: Müller

Die Sanierung der Turn- und Festhalle in Nusplingen befindet sich in den letzten Zügen – zumindest was die Inneneinrichtung betrifft. Im Mai vergangenen Jahres rückten die Bagger an, zum Monatsende will man fertig sein.















Link kopiert

Nusplingen - Das Innere der Turn- und Festhalle in Nusplingen ist kaum wiederzuerkennen. Derzeit werden die Prallwände in der Halle montiert, noch ist es staubig und überall steht Baumaterial herum. Doch selbst im Baustellenmodus wirkt die Halle viel freundlicher als vorher. Anstatt Holz und 70er-Jahre-Charme dominiert warmes Weiß; die Prallwände sind in einem hellen Grau gehalten. Die neuen Fenster lassen mehr Licht in die Halle als vormals die Glasbausteine. Die Decke ist neu verkleidet, darunter liegt eine neue Heizung.