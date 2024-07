Blick in Nistkästen: Mauersegler bereiten in Schramberg erneut viel Freude

Auf die Mauersegler ist Verlass. Anfang Mai sind sie wieder zu Christl Arnold‘s Haus im Tierstein gekommen und haben mittlerweile bereits reichlich Nachwuchs.









Die tierische Liebe zu den schnellen Fliegern hält nun schon 34 Jahre an. Wie Christl Arnold gegenüber der Redaktion berichtet, ist Ende April das erste und am 8. Mai das letzte Pärchen in die acht Nistkästen – sechs auf ihrem Balkon und zwei an der Hausfassade im benachbarten Gebäude ihrer Kinder – eingezogen. In vier ihrer Kästen auf dem Balkon ist eine Kamera eingebaut.