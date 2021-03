1 Tim Heine wird auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank der DJK Donaueschingen sitzen. Foto: Sigwart

Tim Heine und die DJK Donaueschingen gehen ihren gemeinsamen Weg weiter. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der Trainer, wie es zu seiner Vertragsverlängerung kam und wie er die Zukunft des Vereins mitgestalten möchte.

Herr Heine, sie haben Ihren Vertrag für die Saison 2021/2022 verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Stand diese Zusage für Sie jemals in Frage?

Die Frage, ob ich weitermache, stand schon im Raum, aber nur aus beruflichen und familiären Gründen. Dass ich der DJK treu bleiben möchte, daran bestand nie ein Zweifel. Ich habe mit der Mannschaft und dem Verein noch viel vor. Es gibt ein klares Ziel: Wir wollen uns in der Verbandsliga etablieren.

Was genau macht Ihr Verhältnis zur DJK so besonders?

Dass wir direkt zu Beginn meiner Zeit hier den Aufstieg geschafft haben, hat den gemeinsamen Weg von Beginn an sehr besonders gemacht. Der Verein hat viele engagierte Mitglieder, ein tolles Umfeld und eine starke Jugendarbeit. Obwohl unsere finanziellen Möglichkeiten kleiner sind als das bei vielen anderen Klubs der Fall ist, haben wir uns als Nummer 2 im Schwarzwald etabliert.

Sie scheinen in ihrer Rolle als Trainer sehr gut in dieses Konstrukt zu passen. Haben Sie das Gefühl, dass sich die fußballerische Philosophie des Vereins mit Ihrer Spielidee deckt?

Das ist schwer zu sagen, weil sich die taktische Ausrichtung einer Mannschaft von Liga zu Liga verändert. Von der Jugend über die zweite Mannschaft bis zu uns eine durchgängige Philosophie einzuführen, wäre sehr schwierig. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, das alle Mannschaften des Klubs offensiven und attraktiven Fußball spielen wollen. Viele der Spieler, die aus der Jugend zu uns kommen, haben ihre Stärken in der Offensive, dementsprechend war das in den letzten Jahren auch unsere Ausrichtung in der ersten Mannschaft. Wegen dem hohen Niveau in der Verbandsliga mussten wir unser Spiel gegen den Ball natürlich verbessern, aber auch wenn wir in vielen Spielen Außenseiter sind, versuchen wir immer mutig nach vorne zu spielen.

Kommen wir zur laufenden Saison. Sie stehen aktuell auf dem 14. Rang und damit auf einem Abstiegsplatz. Glauben sie noch an den Klassenerhalt? Vorausgesetzt, dass die Runde fortgesetzt werden kann.

Wir sind uns bewusst, dass es eine Mammutaufgabe wird. Sollte die Vorrunde noch zu Ende gespielt werden können, dann müssten wir mindestens drei oder vier Spiele gewinnen, um nicht einer der fünf Absteiger zu sein. Aber natürlich glauben wir voll und ganz daran, dass wir dies noch schaffen können. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir uns in dem ein oder anderen Spiel in dieser Saison unter Wert verkauft haben.

Wie bereiten sich Ihre Spieler aktuell denn auf den eventuellen Restart vor?

Inzwischen trainieren wir wieder auf dem Rasen – natürlich innerhalb des erlaubten Rahmens. In den vergangenen Monaten waren die Spieler angehalten, sich selbstständig fit zu halten. Wir hatten zwar ein paar gemeinsame Online-Einheiten, aber da war ich ziemlich kulant. Ich halte nicht viel davon, meine Spieler ohne ein konkretes Ziel unter Druck zu setzen. Die Spieler waren also für ihre Fitness hauptsächlich selbst verantwortlich.

Können Sie eine Prognose abgeben, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und ob der Spielbetrieb tatsächlich wieder aufgenommen wird.

Ich denke, dass es zeitlich im Moment noch reichen könnte. Wir hoffen, dass wir ab 22. März wieder voll trainieren dürfen, um dann die Runde Ende April oder Anfang Mai fortsetzen zu können. Aber natürlich ist das fraglich – bis dahin kann noch viel passieren. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt und hoffen auf das Beste.

Sie sagten, dass der Verein sich in der Verbandsliga etablieren möchte. Wäre also der direkte Wiederaufstieg das Ziel, sollte der Klassenerhalt in diesem Jahr nicht gelingen?

Meisterschaften zu planen oder sich fest vorzunehmen, direkt wieder aufzusteigen, ist immer schwierig. Sollte es mit dem Klassenerhalt nicht klappen, wollen wir nächste Saison in der Landesliga natürlich oben mitmischen – das muss dann unser Anspruch sein. Das vorrangige Ziel ist aber, in der kommenden Saison eine möglichst starke Mannschaft zusammenzustellen – egal in welcher Liga. Daran arbeiten wir schon jetzt akribisch und ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird.

Zum Abschluss: Im Gegensatz zu Ihnen hat sich Ihr Co-Trainer Olaf Kurth dafür entschieden, eine Pause machen zu wollen. Steht inzwischen schon ein Nachfolger bereit?

Wir befinden uns diesbezüglich in Gesprächen, es steht aber noch nichts fest. Ich bin sehr optimistisch, dass wir einen Nachfolger finden, der gut zu mir, zur Mannschaft und zum Verein passt.