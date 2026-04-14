Blick in die Vergangenheit: Was die Ausstellung in Gutach über die Familie Roman und ihre Zeit erzählt

Der Kunstverein Hasemann-Liebich widmet sich mit einer Sonderausstellung dem Vermächtnis der Maler-Geschwister Roman.
Mit der Vernissage zur Sonderausstellung mit Werken der Malerfamilie Roman öffnete der Kunstverein Hasemann-Liebich am Sonntag ein weiteres Fenster zur Kunstgeschichte des Malerdorfs Gutach. Kurator Andreas Schätzle hatte, aufbauend auf lediglich zwei Roman-Werken im Privatbesitz und befeuert vom Geist der umfangreichen Korrespondenz zwischen der Roman-Familie und Wilhelm Hasemann, die ihm von Hasemann-Urenkelin Ellen Heinemann überlassen worden war, binnen kurzer Zeit eine umfangreiche Werkschau von Bildern aus dem Oeuvre von Max (der „zahme“ Roman), Viktor (der „wilde“ Roman), der „Blumenmalerin“ Frida und Max‘ Ehefrau Käthe Roman-Försterling zusammengetragen.