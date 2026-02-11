Blick in die Vergangenheit: Dögginger überlebt Napoleons Feldzug

Rolf Ebnet zeichnet die Erlebnisse seines Urahns aus Döggingen auf. Der Soldat berichtet von unfassbarem Leid. Das Zeitdokument berührt Ebnet noch 200 Jahre später.
Erfrierungen, Hunger, zurückgelassene Verwundete. Als Napoleons Armee 1812 aus Russland floh, überlebten nur wenige. Der Dögginger Kaspar Hasenfratz war einer von ihnen. Er hielt fest, was andere nicht mehr erzählen konnten. Das Büchlein, aufgeschrieben vom Dögginger Dorflehrer Franz Xaver Isele, wurde über Generationen weitergegeben. Rolf Ebnet, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel, hat es nun überarbeitet und die Erinnerungen neu herausgegeben. „Mein Opa, wie ich ihn jetzt einfach nenne, ging an Krücken humpelnd durch das Dorf. Damals wurde der Dorflehrer auf ihn aufmerksam. Kaspar Hasenfratz schilderte ihm seine Erlebnisse und der Lehrer veröffentlichte diese mit dem Ziel, Kaspar die Erlöse zugutekommen zu lassen“, berichtet Rolf Ebnet.