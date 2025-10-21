Blick in die Statistik: SC Lahr stand seit der Gründung noch nicht so gut da wie jetzt

Der SC Lahr hat eine neuen Start-Rekord. Platz zwei wie auch 24 Zähler nach zehn Spielen sind Bestmarken und der größtmögliche Kontrast zur Vorsaison.

Eine Niederlage gegen Pfullendorf würde die Stimmung bei den Spielern des SC Lahr sicherlich trüben, wenn der Verein am kommenden Samstagabend zu seinem zehnten Geburtstag in den Schlachthof einlädt. Aber schon vor dem Kick in Pfullendorf ist klar, dass selbst ein Ausrutscher beim Auswärtsspiel die Laune an der Dammenmühle kaum trüben sollte. Denn, passend zum runden Geburtstag, stand die erste Herrenmannschaft des SC Lahr noch nie so gut da wie jetzt. 24 Punkte nach zehn Spielen und damit Platz zwei in der Verbandsliga ist eine neue Bestmarke.

Beim Blick auf die Statistik – die sich über die Jahre gut vergleichen lässt, da der SCL immer in der Verbandsliga am Ball war – fällt zudem der große Kontrast zur Vorsaison auf. Denn nur eine Spielzeit zuvor erlebten die Lahrer ihren schlechtesten Saisonstart seit der Vereinsgründung 2015. Nach zehn Spieltagen hatte die Mannschaft, schon damals von Sascha Schröder trainiert, nur sechs Punkte auf dem Konto und stand auf dem 16. Tabellenplatz von zu der Zeit noch 17 Teams in der Liga. Schröder blieb trotz der Krise, die gerade deshalb überraschend kam, weil der SCL im Sommer 2024 noch im Verbandspokalfinale stand, im Amt.

In der Sommervorbereitung zur aktuellen Runde war der Tenor an der Dammenmühle, so einen sportlichen Tiefflug zum Rundenstart nicht noch einmal durchleben zu müssen. Das ist – mit der neuen Bestmarke im Rücken – nun mehr als gelungen.

Eine ähnlich gute Bilanz nach zehn Spielen wies der SC Lahr in der Saison 2022/2023 mit 21 Punkten und der Runde 2017/2018 mit 20 Punkten auf. In beiden Spielzeiten reichte dies zu dem Zeitpunkt allerdings nur für den undankbaren dritten Tabellenplatz.

2023 kam der SCL in der Endabrechnung auf Platz zwei, hatte in der Relegation zur Oberliga gegen den 1.FC Normannia Gmünd allerdings wenig zu Bestellen.

Es war die äußerst erfolgreiche Premierensaison von Domenico Bologna als Cheftrainer des SCL. Schon in der Runde 2023/2024 endete seine Amtszeit allerdings. Im November 2023 warf er hin und – nachdem in drei Spielen Johannes Wirth als Interimstrainer drei Siege geholt hatte – übernahm im Januar 2024 der aktuelle Coach Sascha Schröder.

Relegationsplatz sichert eher selten die Oberliga

In der Saison 2017/2018 legte der SC Lahr seinen, zu der Zeit besten, Start der sehr jungen Vereinsgeschichte hin. Damals stand noch der Trainer der ersten Stunde, Oliver Dewes, an der Seitenlinie. Zum Saisonende gab es dann allerdings nur Platz neun. Wie auch in der Runde 2022/2023 hatte der SCL den Aufstieg in die Oberliga verpasst.

Das kann sich nun in dieser Saison ändern. Den Relegationsplatz haben die Lahrer aktuell schon inne, ein Ticket in die Oberliga bringt dies allerdings selten. In den Relegationsspielen setzt sich in der Regel der Vertreter aus der Verbandsliga Württemberg durch. Platz eins muss es für den Aufstieg also wohl sein. Zum zehnjährigen Geburtstag des SC Lahr wäre dieser für die Verantwortlichen des Vereins das beste Geschenk.

Die Saison 2020/2021

Für die Runde 2020/2021 lässt sich eine Bilanz nach zehn Spielen nicht ziehen, denn nach neun Partien war die Saison auch schon gelaufen. Die 19 Punkte, die der SC Lahr zu der Zeit geholt hatte, waren in der Coronazeit nichts wert. Die Saison wurde pandemiebedingt abgebrochen.