Blick in die Statistik: SC Lahr stand seit der Gründung noch nicht so gut da wie jetzt

Der SC Lahr hat eine neuen Start-Rekord. Platz zwei wie auch 24 Zähler nach zehn Spielen sind Bestmarken und der größtmögliche Kontrast zur Vorsaison.
Eine Niederlage gegen Pfullendorf würde die Stimmung bei den Spielern des SC Lahr sicherlich trüben, wenn der Verein am kommenden Samstagabend zu seinem zehnten Geburtstag in den Schlachthof einlädt. Aber schon vor dem Kick in Pfullendorf ist klar, dass selbst ein Ausrutscher beim Auswärtsspiel die Laune an der Dammenmühle kaum trüben sollte. Denn, passend zum runden Geburtstag, stand die erste Herrenmannschaft des SC Lahr noch nie so gut da wie jetzt. 24 Punkte nach zehn Spielen und damit Platz zwei in der Verbandsliga ist eine neue Bestmarke.