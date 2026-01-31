Blick in die Statistik: Hat der SC Freiburg im Spiel mit dem Ball wirklich Probleme?

Wie gut ist der SC Freiburg in eigenem Ballbesitz? Abwehrspieler Matthias Ginter äußerte jüngst Kritik und sieht Verbesserungspotenzial. Wir haben uns die Statistiken angeschaut.
Keine zwei Wochen ist es her, dass der SC Freiburg beim FC Augsburg 2:2 spielte. Und auch wenn die Breisgauer in dieser Partie einen 0:2-Rückstand noch in ein Remis verwandelten, war Matthias Ginter im Anschluss alles andere als zufrieden. In einem Interview monierte er: „Ich habe es die letzten Jahre schon öfter gesagt: Das Spiel mit Ball ist unser großes Thema. Das haben wir in Augsburg vor allem in der ersten Hälfte gesehen, aber mehr oder weniger im ganzen Spiel, unsere Tore haben wir ja nach Standards gemacht. Daran müssen wir weiter arbeiten.“