Blick in die Geschichte: Wie ein alter Brunnen das neue Hallenbad in Hausach mit Wasser versorgte

Stadtarchivar Michael Hensle wirft einen historischen Blick auf die Probleme der Stadt, die den steigenden Bedarf für das wichtige Nass nicht immer problemlos bewältigen konnte.
Gegen die „Wasserklemme“ – ein alter Brunnen und das neue Hallenbad Man dreht den Hahn auf, und es kommt Wasser – zumindest kaltes. Was heute so selbstverständlich klingt, war nicht immer so. Erst 1897/1898 wurden die zwölf Kreuzberg-Quellen, Hauptwasserlieferanten für Hausach, mit einer städtischen Wasserleitung zum Brunnen am Schulhaus verbunden. Dort, beim heutigen Rathaus, befand sich eine der Haupt-Entnahmestellen, Zweigleitungen führten zu anderen Brunnen.