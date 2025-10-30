Blick in die Geschichte: So entstand die Talsperre „Kleine Kinzig“

Als die Kreuzberg-Quellen versiegten, suchte Hausach nach neuen Wegen der Trinkwasserversorgung. Aus der lokalen Not entstand ein Projekt, das heute ganze Regionen versorgt.
„Mit dem Begriff des Schwarzwaldes verbinden sich bei uns in aller Regel die Bilder klarer Gebirgsbäche in einer ökologisch intakten Wiesen- und Waldlandschaft“, schrieb 1979 ein gewisser Fritz Frey. In der Zeitschrift „Kommunalwirtschaft“ (Ausgabe 6/1979) heißt es weiter: „Auch die tief verschneiten Winterlandschaften stehen zunächst in einem krassen Gegensatz zu dem üblichen Eindruck eines Wassermangelgebietes.“