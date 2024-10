Blick in den Himmel: Komet über Wellendingen

1 Der Komet C/2023 A3 (Tsuchin­shan-Atlas) über dem Abendhimmel von Wellendingen. Foto: Hans-Thomas Bucher

Hans-Thomas Bucher gelang eine besondere Aufnahme.









Eine bemerkenswerte Aufnahme vom Kometen C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) gelang Hans-Thomas Bucher am Montag gegen 20 Uhr. Der Fotograph hat das Bild auf dem Altberg in Wellendingen geschossen. C/2023 A3 wurde 2023 von einer Sternenwarte in China entdeckt. Er sei laut Wikipedia der dritthellste Komet der vergangenen 100 Jahre. Wegen dieser außergewöhnlichen Helligkeit werde er zu den Großen Kometen gezählt und wegen seiner Sichtbarkeit am Tage auch zu den Tageslichtkometen.