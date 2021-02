Blick hinter die Kulissen Welcher Aufwand steckt hinter der Da-Bach-Na-Fahrt in Schramberg?

Auch mit den genannten Partnern haben sich viele Abläufe eingespielt. "Die Feuerwehr betreut den Start und die erste Hälfte der Strecke, das THW steht ab dem ›Klaussner‹ im Bach und holt per Kran die Zuber im Ziel aus dem Wasser. Ich melde mich beim THW und der Feuerwehr meist im Dezember, mehr so nach dem Motto ›Passt soweit, wie gehabt wieder dabei‹? Die weiteren Planungen, also mit wie vielen Helfern sie an welcher Stelle dabei sind, übernehmen THW und Feuerwehr dann selbst", so Wernz.

Vor der Hauptfasnet gibt es – abgesehen von wenigen kalender-bedingten Ausnahmen – den gleichen Ablauf: "Zur Sache geht es an vier Freitagen hintereinander, an denen sich Ausschuss-Sitzungen und Vollversammlungen abwechseln. Der Tag nach der zweiten Vollversammlung ist dann der Samstag der Zuberausgabe, von dem an die Teams drei Wochen Zeit zum Bauen haben", sagt Wernz.

Spätestens bei der ersten Vollversammlung, bei der sich die Interessenten für einen Platz als Zuber-Team anmelden, wird auch die Haupt-Herausforderung angegangen: die Helfer zusammenzubekommen. "Wir haben in den meisten Bereichen natürlich eine Grundmannschaft. Aber wir brauchen zehn bis zwölf Werter, die den Einsatz und die Motto-Umsetzung der Fahrer und den Zuber-Zustand beurteilen, Tribünenpersonal, die die Eintrittskarten abreißen und für Ordnung sorgen, die acht Sprecher, Startleiter, Kanonier, oder den Stadt- und Schlussfahrer", zählt der Bach-na-Fahrer-Chef auf.

Helferliste für Ordensverleihung im Blick

Dazu kämen noch die beiden Verkaufsstände. Würden nun die jeweils "sicher 25 Mann" dazugenommen, die das THW und die Feuerwehr jeweils stellen, "kommen für einmal Da-Bach-na-Fahrt umsetzen locker 200 Leute zusammen, die sich in irgendeiner Form engagieren." Das soll auch belohnt werden: "Unser Wirtschaftsausschuss organisiert die Verpflegung während der Dienste", den Auf- und Abbau der Tribünen übernehmen die Zuberkapitäne selbst an den Samstagen um die Da-Bach-na-Fahrt herum, "ich behalte unsere Helferlisten mit Hinsicht auf die Ordensverleihung im Blick."

Erregt diskutiert wird oft in der Sitzung zwischen den Vollversammlungen, wenn die gesetzten Teams und jene, die in die Verlosung müssen, bestimmt werden. "Das kann auch mal eineinhalb Stunden dauern", so Wernz. Beachtet werden dabei natürlich das Engagement der Fahrer, aber auch deren Pech: "Wer drei Nieten hintereinander gezogen hat, darf sicher fahren", nennt er eine Regel. Apropos Regel. Es gilt unabhängig von den Rahmenbedingungen: "Ob die Fahrt stattfindet, wird immer erst am Montag selbst bekannt gegeben. Um 9.30 Uhr trifft sich ein Ausschuss unter anderem aus THW, Feuerwehr, Zunftmeister und mir auf der St.-Maria-Brücke und schaut sich den Wasserpegel an." Zwar könne sich eine Absage wie etwa 2012 wegen zu viel Eis abzeichnen. "Offiziell ist’s aber immer erst am Montag."

Nach einer Woche ist die Fasnet "verräumt"

Bei der zweiten Vollversammlung "geht es dann bei der Ziehung zur Sache", so Wernz, "danach sollten auch die Helfergruppen feststehen." Am Tribünen-Aufbau-Samstag durchwandert Wernz mit Bauhof-Leiter (der Bauhof kümmert sich um die Holz-Elemente für die Streckenführung) und passionierten Bach-na-Fahrer Steffen Auber die Strecke, dann kann es losgehen.

Und nach der Fahrt? "Es muss der Parkplatz am Schlossberg, auf den die Zuber gelegt werden, am Aschermittwochabend geräumt und sauber sein", so Wernz. "Außerdem steht der Samstag mit dem Tribünen-Abbau an." Die Zieltribüne bringt "Jogi" Kern mit einem Bühler-Lastwagen in den Zuberkeller in der Tösstraße – pure Bach-na-Fahrer-Zusammenarbeit. "Dann isch d’ Fasnet für uns verräumt", schnauft Wernz durch.