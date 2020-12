Blick hinter die Kulissen So soll es im Kreisimpfzentrum in Dornstetten ablaufen

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Wer zu dieser Gruppe gehört und am 15. Januar vor der Riedsteighalle in Dornstetten steht, wird allerdings nicht ohne Weiteres ins Impfentrum eingelassen. "Man muss einen Termin haben", unterstreicht Landrat Klaus Michael Rückert. Zwar werde es Sicherheitspersonal geben, jedoch solle man solche Komplikationen vermeiden.

Wie ist der Ablauf im Impfzentrum?

Wer einen Termin online – über eine App oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 – vereinbart hat, muss eine Terminbestätigung und den Personalausweis mitnehmen. Wer alters- oder krankheitsbedingt eine Begleitperson benötigt, darf diese mitnehmen, so Rückert.

Vom Eingangsbereich, wo die Berechtigung zum Impftermin kontrolliert wird, geht es die Treppen – oder den Aufzug – runter. Dort werden die Patienten einer von sechs "Impfstraßen" zugewiesen. Dort führen hohe Trennwände die Personen parallel von Station zu Station. In der ersten Station findet die Registrierung in einem durch die Trennwände gebildeten Raum statt. Dann führen jeweils drei "Impfstraßen" in einen der beiden Vortragsräume, die Platz zum Einhalten des Abstandes bieten. Dort sollen die Patienten einen Aufklärungsfilm zur Impfung zu sehen bekommen, erklärt Pascal Burkhardt, Amtsleiter des Technischen Immobilienmanagements beim Landratsamt.

Danach trennen sich die Straßen wieder auf, und man kommt erneut in einen weiteren Raum. Dort wartet ein Arzt, mit dem man nochmals alles besprechen und Fragen stellen kann. Die vierte Station beinhaltet die Impfkabinen. Nach etwa 20 Minuten kann das Impfzentrum wieder verlassen werden. Sollten Personen sich nach der Impfung unwohl fühlen, gibt es noch einen Raum zum Ausruhen. Nach drei Wochen müssen die Patienten sich ein zweites Mal impfen lassen, so Rückert. Weitere Informationen sollen durch eine Info-Kampagne des Landes kommuniziert werden, so Rückert.

Rückert hat kein Verständnis für Kritik

Im Kreis Freudenstadt sollen 750 Menschen am Tag geimpft werden. "Das kriegen wir hin", ist Rückert sich sicher. Er bedankte sich bei Bürgermeister Bernhard Haas dafür, dass die Halle zur Verfügung gestellt wurde. Für Kritik an Haas, der hofft, dass die Halle im nächsten Schuljahr für den Schulsport nutzbar sein wird, habe Rückert "kein Verständnis".

Das Konzept und die Trennwände stehen jedenfalls, für zusätzliche provisorische Parkplätze ist gesorgt. Woran fehlt es noch an der Riedsteighalle? Die Technik. Das Land Baden-Württemberg werde das Kreisimpfzentrum noch mit Ausstattung versorgen. Darunter eine IT-Lieferung und Ultratiefkühlgeräte zur Aufbewahrung des Impfstoffs. Außerdem stelle das Land medizinisches Personal. 35 Mitarbeiter sollen pro Schicht gleichzeitig tätig sein, so Rückert. Der Landkreis sucht noch sonstiges freiwilliges Personal, beispielsweise für den icherhitsdienst, Parkplatzeinweiser oder Verwaltungsmitarbeiter. Diese müssten sich beim Regierungspräsidium unter impfhilfebw@rpk-bwl.de melden. Und der Impfstoff. Der fehlt auch noch.