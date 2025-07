Wenn am Wochenende der Sommersound nach VS lockt, dann ist für sie ein großer Teil der Arbeit schon getan: die Macher und Organisatoren des Festivals. Ein Besuch vor Ort.

Wer seit Dienstagabend durch das Industriegebiet fährt und die Bühne auf dem großen Mitarbeiterparkplatz erspäht, der kann erahnen, dass es hier am kommenden Wochenende wieder rund gehen wird.

Richtig: Der Sommersound ist zurück und lockt an drei Veranstaltungstagen mit hochkarätigen Konzerten. Am Freitagabend rockt Rea Garvey die Bühne, am Samstagabend wird Schlagersänger Ben Zucker für Stimmung sorgen und am Sonntag ist mit Nena eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen zu Gast in VS.

Der Sommersound VS ist inzwischen zu einem über die Region hinaus etablierten Musikfestival geworden – und das ist nicht nur dem perfekten Veranstaltungsort rund ums Druckzentrum zu verdanken, sondern auch der Veranstaltungsagentur Karoevents.

Gelände verwandelt sich

Seit Dienstagmorgen ist man dabei, das Druckzentrum-Gelände peux-à-peux in ein buntes Festivalgelände zu verwandeln. Ein 40-Tonner habe die sogenannte mobile Trailer-Bühne gebracht, die stets aus dem Lastwagen heraus aufgeklappt werden kann, berichtet Produktionsleiter Tom Khuu. Er koordiniert an diesen Tagen den Aufbau und ist ab Freitag für die Künstlerbetreuung sowie die Organisation von Einlass und Bewirtung zuständig.

Größere Bühne

Zehn Personen seien am Vortag mit dem Aufbau der Bühne beschäftigt gewesen. Durch das Trailerprinzip schaffe man das problemlos an einem Tag. Obwohl es in diesem Jahr ein Novum gibt: „Die Bühne ist diesmal etwas größer“, verrät der Produktionsleiter. Sie umfasst ganze 160 Quadratmeter. „Das war der Wunsch der Künstler“, fügt er hinzu.

Tom Khuu, Produktionsleiter bei der Veranstaltungsagentur Karoevents, ist federführend für den Aufbau des Sommersound verantwortlich. Foto: Mareike Kratt

Derzeit wimmelt es auf der Bühne noch von umherfahrenden Boxen und Kabeln, der Feinschliff erfolgt in den verbleibenden zwei Tagen. Der sogenannte Front-of-house (FOH)-Technikturm wurde schon am Dienstag aufgestellt. Von hier aus wird dann die Bühnentechnik inklusive Spots gesteuert.

Vorfreude wächst

Und was muss sonst noch alles vorbereitet werden? Im Laufe des Mittwochs werden die Thekenzelte und die Bauzäune aufgestellt, die bereits in einer Ecke des Geländes auf ihren Einsatz warten. „Heute Abend wird der Platz also schon wieder ganz anders aussehen. Dann kommt auch allmählich Festivalstimmung auf“, freut sich Tom Khuu, der bereits bei den letzten drei Sommersound-Ausgaben mit dabei war, auf die Konzert-Highlights.

Allerlei Kulinarisches

Was zu einem perfekten Festivalabend dazugehört, das ist die kulinarische Verpflegung. Dafür werden am Donnerstag die verschiedenen Caterer mit ihren Foodtrucks aufs Gelände ziehen. Flammkuchen, Pommes und Grillwurst sowie Eis werden über die Theke gehen – ebenso wie diverse Getränke.

Für deren Verkauf konnte man im Übrigen wie schon in Vorjahren den Ringerverein aus Tennenbronn engagieren, der ebenso beim Abbau helfen wird. „Die Jungs sind mega“, findet Tom Khuu mit Blick auf die große Manpower.

Die Künstlerversorgung

Im Inneren des Druckzentrums kümmert sich der Produktionsleiter derweil um den Aufbau des Garderobensystems für die Künstler und die Crew – und um das Catering. Was hier an Frühstück, Mittag- und Abendessen verzehrt wird, wird von einem eigens engagierten Koch in einem Zelt zwischen Bühne und Druckzentrum frisch zubereitet.

Allmählich geht’an den Aufbau von Thekenzelten und Bauzäunen. Produktionsleiter Tom Khuu packt im Gabelstapler mit an. Foto: Mareike Kratt

Die Künstler hätten ganz unterschiedliche Vorstellungen und Anforderungen, die der Koch im Vorhinein abfrage. Spezielle Wünsche versuche auch die Veranstaltungsagentur zu erfüllen, um den Künstlern den Aufenthalt rund um das Konzert so angenehm wie möglich zu machen, sagt Tom Khuu mit einem Schmunzeln.

Und was die noch unsicheren Wetterprognosen betrifft, ist der Produktionsleiter total gelassen. Aufbauen werde man auch bei schlechtem Wetter ganz normal. Möglicher Regen während des Festivals sei zwar für den Umsatz beim Essens- und Getränkeverkauf nicht unbedingt förderlich, dennoch ist er sich sicher: „Es werden so oder so drei richtig coole Konzerte.“

Rund um den Sommersound

Das Programm

Freitag, 1. August: Rea Garvey; Samstag, 2. August: Ben Zucker; Sonntag, 3. August: Nena. Die Konzerte, alle auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen, beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Tickets

Eintrittskarten für die Konzerte gibt es im Vorverkauf unter www.schwabo.de/tickets oder www.karo-events.de, telefonisch unter 07423/7 87 90 oder 07641/96 28 28 40 und an den bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse gibt’s die Tickets ab 18 Uhr.