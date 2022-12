1 Thomas Makosch und Larissa Betz freuen sich auf die erste Ausgabe der winterlichen Beach-Bar. Foto: Erb

Seit Mitte September hat die Beach-Bar am Rottweiler Kriegsdamm geschlossen. Nun erwacht die Event-Location aber noch einmal aus dem Winterschlaf. Geschäftsführer Thomas Makosch gibt im Gespräch erste Einblicke.















Rottweil - Mit dem ersten Weihnachtsfeiertag startet auf dem Parkdeck vier am Rottweiler Kriegsdamm ein sechs Tage andauernder Winterzauber. Mit einem Weihnachtsmarkt soll die Winter-Edition des "beach0741" jedoch wenig zu tun haben, auch wenn das Event mit einem klassischen Weihnachtsmarktkonzept daherkommt, wie Makosch auf Nachfrage erklärt.

Ein besonderer Partner ist mit an Bord

"Es gibt roten und weißen Glühwein und Kinderpunsch. Wir haben einen großen geschmückten Weihnachtsbaum und setzen auf ein Steh-Konzept", sagt der Geschäftsführer. Kulinarisch dürfen sich die Besucher unter anderem auf Waffeln und warme Sandwiches freuen. Zubereitet und verkauft werden diese vom "Ladies Circle 224 Rottweil", dem Ableger des sozialen Vereins "Round Table 224 Rottweil". Larissa Betz, Präsidentin des Rottweiler Ladies Circle, erklärt: "Der Kontakt ist über ein Mitglied entstanden. Für uns ist das natürlich gut, da wir somit soziale Projekte finanziell unterstützen können."

Selbst hat Betz im Sommer auch das eine oder andere Mal die Atmosphäre der Beach-Bar genossen. "Ich fand es mega gut für Freunde und Familie", sagt die junge Frau. So kommt es auch nicht von ungefähr, dass sie sich nun auf die Winter-Edition freut. "In der Zeit ist in Rottweil ja sonst nichts geboten." Makosch erklärt, dass auch viele Rottweiler mit dem Wunsch auf ihn zugekommen sind: "Es war im Sommer oft die Frage, was wir im Winter eigentlich machen. Die Leute sind froh, wenn sie auch über die Feiertage noch mal draußen was erleben können."

Makosch ist zuversichtlich

Wie der Feldversuch am Ende angenommen werde, wisse er natürlich nicht, doch der Geschäftsführer gibt sich zuversichtlich: "Ich bin guter Dinge, dass ich nicht alleine oben stehen werde." Immerhin sei die Location über den Dächern der Stadt auch etwas Besonderes in Rottweil. "Mir haben schon viele Gäste gesagt, dass man hier komplett vom Alltag abschalten kann", sagt der Betreiber.

Worauf sich die Gäste denn nun genau freuen dürfen, kann und möchte Makosch jedoch noch nicht im Detail verraten. "Wir machen dann auch viel kurzfristig, da das meiste auch wetterabhängig ist. Es kann auch sein, dass es ein Eventprogramm mit Live-Musik gibt", erklärt der Geschäftsführer. Auf die klassischen Weihnachtslieder, wie man sie von Weihnachtsmärkten kennt, müsse man aber lange warten. Schließlich hätten die Leute nach der ganzen Vorweihnachtszeit auch genug. "Irgendwann hat jeder ›Kevin allein Zuhause‹ gesehen. Da reicht es dann auch. Es soll am Ende ein gemütliches Beisammensein stattfinden."

Wo gibt es Informationen?

Die Winter-Edition des "beach0741" ist täglich vom 25. bis zum 30. Dezember von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die jeweiligen Tagesinformationen sind auf den Social-Media-Kanälen sowie auf der Homepage unter www.beach0741.de zu finden.