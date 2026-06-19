Blick geht nach vorne: Seit 50 Jahren werden in Mietersheim Polizisten ausgebildet

Das Jubiläum wurde bei einem Festakt mit Gästen aus Politik und Verwaltung gefeiert. Die Redner blickten auf die Historie zurück und beleuchteten die Entwicklungen.

Michael Hartmann, Leiter des Institutsbereichs Ausbildung Lahr, blickte nach einer musikalischen Begrüßung durch das Holzbläserquartett des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg in seiner Begrüßung kurz auf die 50-jährige Geschichte der Liegenschaft in der Mietersheimer Vogesenstraße zurück. Zudem begrüßte er neben Ortsvorsteherin Diana Frei und Landrat Thorsten Erny die drei Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises. Außerdem waren ehemalige und aktuelle Angestellte sowie Absolventen anwesend.

Bereits 1963 hatte der Ministerrat ein Verwaltungsabkommen über die Gründung einer vierten Bereitschaftspolizeiabteilung in Mietersheim beschlossen. Ein Jahr später wurde die Bereitschaftspolizei Lahr gegründet. Aus haushaltstechnischen Gründen gab es Verzögerungen mit dem Baubeginn in Mietersheim.

Geschichte geht bis ins Jahr 1963 zurück

Die ersten (noch rein männlichen) 78 Polizeianwärter trafen 1964 in Lahr ein und bezogen Quartiere in der Badischen Malerfachschule und im Neuwerkhof. Der Spatenstich in Mietersheim zum Bau der vierten Bereitschaftspolizeiabteilung war im Sommer 1973, drei Jahre später folgte der Umzug.

Matthias Zeiser, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg mit Sitz in Villingen-Schwennigen, verwies in seinem Grußwort auf die Rahmenbedingungen im Jahr 1976: Es sei eine Zeit der Schlaghosen, Kassettenrekorder, Bonanza-Fahrräder und Abba-Platten gewesen – und für Lahr die Zeit einer starken Präsenz der kanadischen Streitkräfte. Im weiteren streifte er einige Meilensteine der vergangenen 50 Jahre. So werden seit 1987 auch Frauen ausgebildet, seit 1999 gibt es das Deutsch-Französische Sprachzentrum. Seit 2014 ist der Lahrer Betrieb in die Hochschule aufgenommen – als Institutsbereich Ausbildung Lahr. Heute sei der Standort ein bedeutender Teil der Hochschule für Polizei und einer von fünf Ausbildungsstätten, an dem künftige Polizeibeamte ausgebildet werden.

In seiner Festansprache sprach Patrick Kautz, Polizeioberrat beim Landespolizeipräsidium, über die Bedeutung des Standorts und aktuelle Entwicklungen. Darauf folgte die Rede des Ersten Bürgermeisters Guido Schöneboom. Er bedankte sich im Namen der Stadt Lahr für mehr als fünf Jahrzehnte Verbundenheit, für Präsenz in der Stadt und ganz besonders für die Ausbildung und Befähigung der künftigen Polizeibeamten, die für Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Grundrechte sorgen. „Polizist und Polizistin zu werden erfordert Mut, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Pflichtgefühl“, so Schöneboom.

Ausstellung gibt weitere Einblicke in die Historie

Der Beruf verdiene großen Respekt und Anerkennung. „Und genau deshalb ist eine erstklassige, fundierte, vorbereitende und begleitende Ausbildung, wie hier in Lahr, für junge Menschen elementar“, so Schöneboom.

Nach dem offiziellen Teil konnten die Gäste den Festakt noch mit einer kleinen Ausstellung und entspannten Gesprächen ausklingen lassen.

Die Anlage in Zahlen

Bislang seien in Lahr laut Matthias Zeiser insgesamt 15.844 Beamte in Ausbildung eingestellt worden – darunter 3203 Frauen. Heute seien es bis zu 50 Prozent Frauen. Die Fläche der hiesigen Liegenschaft umfasse 36 Hektar – und damit so viel wie rund 50 Fußballfelder. Darauf befinden sich 27 Gebäude, die Platz für bis zu 17 Klassen bieten. Für die Unterbringung stehen 338 Zimmer in Doppel- und teilweise Einzelbelegung zur Verfügung.