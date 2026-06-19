Blick geht nach vorne: Seit 50 Jahren werden in Mietersheim Polizisten ausgebildet

Das Jubiläum wurde bei einem Festakt mit Gästen aus Politik und Verwaltung gefeiert. Die Redner blickten auf die Historie zurück und beleuchteten die Entwicklungen.
Michael Hartmann, Leiter des Institutsbereichs Ausbildung Lahr, blickte nach einer musikalischen Begrüßung durch das Holzbläserquartett des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg in seiner Begrüßung kurz auf die 50-jährige Geschichte der Liegenschaft in der Mietersheimer Vogesenstraße zurück. Zudem begrüßte er neben Ortsvorsteherin Diana Frei und Landrat Thorsten Erny die drei Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises. Außerdem waren ehemalige und aktuelle Angestellte sowie Absolventen anwesend.