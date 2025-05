Blick auf Wallburg und Ettenheim: Marion Ibert baut auf Ideen aus dem Dorf

1 Marion Ibert findet vieles in ihrem neuen Amt als Ortsvorsteherin von Wallburg toll:Etwa die Unterstützung durch die Ämter im Ettenheimer Rathaus und die vielfältige Unterstützung im Dorf. Foto: Decoux Ettenheim feiert am 24. und 25. Mai 50 Jahre Gesamtstadt. Unsere Redaktion stellt die Stadtteile sowie die Ortsvorsteher vor. Heute: Wallburg und Marion Ibert.







„Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.“ Wohl kaum jemand weiß heutzutage noch, dass diese Redewendung vom weitestgehend vergessenen Berliner Lokalpoeten Hermann Salinger stammt – für die Wallburger hat sie in den nächsten zwei Jahren absolute Gültigkeit. In diesem Jahr feiern die Wallburger mit der Kernstadt und allen Ortsteilen das Jubiläumsfest „50 Jahre – Eine Stadt“, im kommenden Jahr steht dann der 800. Geburtstag des kleinsten Ettenheimer Ortsteils an. Verständlich, dass Marion Ibert, Wallburgs neue Ortsvorsteherin, auf die Frage nach den nächsten großen Aufgaben des Dorfs die Vorbereitung auf diese „Geburtstagsfeier“ nennt. Eine „Jubiläumswerkstatt“ ist bereits geöffnet, die Mitbürger zur Ideensammlung aufgerufen.