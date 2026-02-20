Blick auf Vereinsgeschichte: Ein Sängergruß an den Lehengerichter Liederkranz

Die Gründung des heute nicht mehr existenten MGV Liederkranz Lehengericht ist 75 Jahre her. Stadtarchivar Andreas Morgenstern blickt auf die Geschichte der Vereinigung zurück.
Vereine gestalten den Alltag. Kulturell wertvolle Unterhaltung, ebenso Zusammenhalt und die Vertretung der eigenen Heimat in der Umgebung kennzeichnen Vereine besonders. Auch der 1951 gegründete Männergesangsverein (MGV) Liederkranz Lehengericht verschönerte das Leben in der Raumschaft. 75 Jahre ist das jetzt her – und auch wenn der Chor seit 1991 nicht mehr auftrat – vergessen ist er nicht.