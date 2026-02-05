Blick auf Schramberger Narrenblatt: Hakenkreuz und „Närrische Wahrheit“

Carsten Kohlmann beleuchtete in seinem Vortrag im Schloss ein bisher unbeachtetes Kapitel der Schramberger Fasnetsgeschichte.
Narrenblättle und Nazizeit: Wie konnte das zusammengehen? Für seinen Begleitvortrag zur Sonderausstellung „150 Jahre Narrenblättle“ hatte Kohlmann alle Ausgaben der „Närrischen Wahrheit“ von 1933 bis 1939 akribisch gesichtet und um Hintergrunddokumente ergänzt. So verkündete der „Elfer-Rat“ 1933 in der ersten Ausgabe nach der Machtergreifung noch „Keiner Partei dienstbar“ auf dem Deckblatt. Und inhaltlich fanden sich Spitzen gegen die Politik und entsprechende Persiflagen. Ein Jahr später hieß es 1934 an gleicher Stelle schon vorsichtiger: „Nur dem Humor dienstbar und seinen Trabanten.“ In der gleichen Ausgabe wurde auch der NS-Bürgermeister Fritz Klingler in einer Begrüßung regelrecht umworben. Noch ausgeprägter erfuhr das 1937 dessen Nachfolger Fritz Arnold, ein „150-prozentiger Nationalsozialist“.