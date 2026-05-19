Blick auf Mobilitätsangebot: Immer mehr Friesenheimer leihen sich Räder aus

Schüler aus Friesenheim erhielten Einblicke in die Arbeit des Gemeinderats. Thema waren die Mobilitätsstationen, aber auch die schwieriger werdende Finanzlage.
Der Gemeinderat traf sich am Montag zu einer außergewöhnlichen Zeit: Ab 15 Uhr war die öffentliche Sitzung des Gemeinderats – und das hatte einen Grund. Extra für alle achten Klassen an der Realschule und Werkrealschule Friesenheim hat der Gemeinderat früher getagt. Zuvor haben sich die 125 Schüler im Rathaus umgeschaut und erhielten einen Einblick in die kommunale Arbeit. Zur Gemeinderatssitzung stellten sie auch einige Fragen. „Jeder Schüler soll die Verwaltung einer Kommune kennenlernen. Jeder Neuntklässler im Landtag gewesen sein und jeder Zehntklässler einmal den Bundestag erlebt haben“, sagt Schulleiterin Angelika Philipzen gegenüber unserer Zeitung.