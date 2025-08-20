Blick auf Historie: Kolpingsfamilie Sulgen ist seit 100 Jahren aktiv

Eine Fülle von vielseitigen Erlebnissen und Aktivitäten prägten die Zeit seither, welche wir unseren Lesern vorstellen.
Die Kolpingsfamilie Sulgen feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Die Feier steht am Sonntag, 21. September mit einem Festgottesdienst mit der Mainzer Messe und anschließender Jubiläumsfeier. Das bunte Leben mit dem auf und ab der sehr bewegten 100 Jahre, wie der Verfolgung-, der Kriegs- und Nachkriegszeit und anschließendem Aufwärtstrend hat Hubert Haas in einem Bericht zusammengestellt. Dieser wird hier mit vier Fortsetzungsberichten veröffentlicht.