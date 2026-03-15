Blick auf die Ligen: Dotternhausen schlägt Trillfingen

1 Jannik Göz und der TSV Benzingen setzten sich gegen den FC Pfeffingen mit 4:0 durch und bleiben Erster der Kreisliga A2. Foto: Kara Einen wichtigen Sieg landete der FC Hechingen in der Bezirksliga gegen den SV Winzeln. A2-Primus TSV Benzingen verteidigt mit 4:0 gegen den FC Pfeffingen die Pole Position.







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Bezirksliga SV Dotternhausen – TSV Trillfingen 3:1 (0:1). Am 22. Spieltag feierte Dotternhausen einen wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner. „Die Zuschauer haben ein attraktives und hochwertiges Bezirksligaspiel gesehen, in dem beide Mannschaften spielerisch Lösungen gesucht haben. Letztlich geht unser Sieg absolut in Ordnung“, freute sich SVD-Spielertrainer Mathias Mauz. Zu Beginn agierten beide Teams mit kontrollierter Offensive. David Kleinfeld wurde nach mehreren Stationen über die linke Seite freigespielt und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste (34.). Nach der Pause erhöhte Dotternhausen die Schlagzahl. Folgerichtig drehten Niklas King (48.) und Marc Wissmann (54.) die Partie. Yannick Capol erzielte mit dem 3:1 (71.) bereits den Endstand. FC Hechingen – SV Winzeln 4:2 (3:1). Trotz mehr als 70 Minuten in Unterzahl – Georgios Ioakimidis sah wegen einer Notbremse früh die Rote Karte (17.) – feierten die Hausherren einen wichtigen Heimsieg. Mann des Spiels war Fatih Ezgin, der mit drei Treffern (20., 37., 81.) für die Schwarz-Weißen glänzte. Das weitere Tor für Hechingen erzielte Rovinson Beka per direktem Freistoß (31.) Für Winzeln sorgte Simon Gaus mit einem Foulelfmeter (41.) und einem weiteren Treffer (62.) zwischenzeitlich für Spannung. „Der Sieg tut natürlich extrem gut. Wir haben trotz Unterzahl eine überragende erste Halbzeit gespielt“, sagte FCH-Co-Trainer Jovan Djermanovic. Kreisliga A TSV Benzingen – FC Pfeffingen 4:0 (1:0). Unter der Woche musste sich A4-Spitzenreiter Benzingen im Bezirkspokal-Achtelfinale noch Dotternhausen mit 0:3 geschlagen geben. Am Sonntag zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Bach jedoch eine starke Reaktion und feierte gegen den Tabellenvierten einen souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg. Nico Pfaff brachte die Gastgeber früh in Führung (18.). Nach Wiederanpfiff bauten Leon-Luca Westhauser (55., 70.) und Rico Schoser (75.) den Vorsprung weiter aus. Pfeffingen, das ab der 60. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl agierte, kam kurz nach der Pause durch einen Pfostentreffer zu seiner besten Gelegenheit. „Wir haben auf schwerem Boden ein sehr gutes Spiel gemacht und waren Pfeffingen in allen Belangen überlegen. Auch in der Höhe ist der Sieg absolut verdient. Einstellung, Laufbereitschaft und Spielweise meiner Mannschaft waren wirklich stark“, freute sich Benzingens Coach Bach. Kreisliga B SV Rangendingen II – SGM Hart/Owingen II 3:1 (2:1). Pflichtaufgabe erfüllt: Tabellenführer Rangendingen legte durch David Fechter früh vor (1:0/20.), doch Hart/Owingen glich praktisch postwendend durch Jusuf Zikanovic aus (24.). Noch vor der Halbzeitpause brachte Kim Barchet die Hausherren erneut in Führung (41.), und Ibrahim Kaba machte bereits in der 56. Minute den 3:1-Endstand perfekt. Hart/Owingen II bleibt mit sieben Zählern vorletzter, der SVR behauptet die Spitze.