Blick auf die Finanzen: Neurieder Förster liefert positive Überraschung

Gunter Hepfer hat in der Sitzung des Betriebsausschusses Forst am Montag den Finanzvollzug aus dem Jahr 2024 vorgestellt.
Das Ergebnis, das in der Forstausschusssitzung von Gunter Hepfer vorgestellt wurde, war eine echte Überraschung. Allein der Holzerlös überstieg die ursprüngliche Planung um annähernd 86 000 Euro. Die kamen unter anderem dadurch zustande, dass die Preise für Eschenstammholz in den vergangenen Jahren aufgrund der zunehmenden Verknappung stark gestiegen sind. Während sich der Durchschnittspreis lange Zeit um 100 Euro pro Festmeter bewegt hat, schlug er vergangenes Jahr mit ungefähr 160 Euro pro Festmeter zu Buche. Und der Spitzenpreis für Eschenholz aus dem Neurieder Gemeindewald betrug im abgelaufenen Jahr 350 Euro pro Festmeter.