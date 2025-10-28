Blick auf die Finanzen: Neurieder Förster liefert positive Überraschung

Das Ergebnis, das in der Forstausschusssitzung von Gunter Hepfer vorgestellt wurde, war eine echte Überraschung. Allein der Holzerlös überstieg die ursprüngliche Planung um annähernd 86 000 Euro. Die kamen unter anderem dadurch zustande, dass die Preise für Eschenstammholz in den vergangenen Jahren aufgrund der zunehmenden Verknappung stark gestiegen sind. Während sich der Durchschnittspreis lange Zeit um 100 Euro pro Festmeter bewegt hat, schlug er vergangenes Jahr mit ungefähr 160 Euro pro Festmeter zu Buche. Und der Spitzenpreis für Eschenholz aus dem Neurieder Gemeindewald betrug im abgelaufenen Jahr 350 Euro pro Festmeter.

Zu verdanken ist das in erster Linie Hepfers ruhiger Hand im Umgang mit dem Eschentriebsterben. Die schlechtesten Bäume wurden zuerst eingeschlagen, während die besten und starken Eschen bis zum Schluss durchgehalten haben. Inzwischen ist sie aber auch in den Neurieder Waldungen massiv zurückgegangen. Während vor zehn Jahren ungefähr jeder vierte Baum im Gemeindewald eine Esche war, beträgt ihr Anteil heute lediglich noch rund fünf Prozent.

Nicht alle Eschen wurden im Neurieder Wald sofort gefällt

Hepfers Strategie bestand darin, nicht jede Esche sofort – quasi in vorauseilendem Gehorsam – zu ernten, sondern nur die Bäume, die sichtbar und deutlich von der Krankheit befallen waren. Alles andere blieb stehen. Dadurch hat die Natur die Chance, von selbst Resilienzen, beziehungsweise Toleranzen gegen die Schadorganismen zu entwickeln. Während andernorts ein Großteil der Eschen innerhalb kurzer Zeit gehauen wurden, hat Neuried durch diese behutsame Nutzung auch heute noch manche dicke Esche. Und die werden jetzt sukzessive geerntet und verkauft.

Der zweite Grund für das gute Gesamtergebnis sind die sehr bescheidenen Kulturkosten im Neurieder Forstbetrieb, die in vielen anderen Betrieben einen großen Teil der jährlichen Ausgaben ausmachen. Durch das System der sogenannten Trupppflanzung werden neue Wälder mit viel weniger Pflanzen begründet, als ursprünglich üblich. So werden in Neuried schon lange keine Bäume mehr Meter für Meter in langen Reihen gepflanzt, sondern, sortiert nach Baumarten, in kleinen Grüppchen, forstlich Trupps genannt. Abgesehen von den viel geringeren Pflanzzahlen für eine Neubepflanzung ist auch deutlich weniger Aufwand notwendig, um die Bäume die ersten Jahre zu pflegen. Wie zum Beispiel das Freischneiden der kleinen Setzlinge, um zu verhindern, dass sie von anderen Pflanzen überwachsen werden.

In den Durchforstungen werden dann die vitalsten Bäume markiert und die Nachbarn der ausgewählten Bäume entnommen. Dadurch werden im Laufe der Jahre gesunde, vitale und qualitativ hochwertige Bäume „erzogen“, die von Jahr zu Jahr dicker werden; und wertvoller.

Durch System der Trupppflanzung entfällt Jungbestandspflege

Durch das System der Trupppflanzung entfällt meistens die Jungbestandspflege, bei der die Bauartenmischung junger Wälder bis zum Alter von ungefähr 20 Jahren festgelegt wird, da pro Trupp nur eine Baumart gepflanzt wird – was eine deutliche Einsparung bei den Kulturkosten bedeutet, erklärt Hepfer. Man spricht hier von Biologischer Automation, bei der die Natur einen Teil der Arbeiten quasi selbst übernimmt – ein Kernanliegen von Hepfers Bewirtschaftungsweise. Es spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für gesunde und stabile Wälder für die Zukunft, erklärt er.

Bestattungwald

Weitere Gründe für das gute Betriebsergebnis waren die zusätzlichen Einkünfte aus dem Bestattungswald in Ichenheim und der Bundesförderung für Klimaangepasstes Waldmanagement. Der Neurieder Revierleiter zeigte sich angesichts des unerwartet guten Holzerlöses zwar zufrieden, unterstrich dennoch sein Hauptanliegen, was die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes angeht: „Wir haben uns vom Holzumsatzdruck befreit. Der Walderhalt mit allen seinen Funktionen ist uns wichtiger, als der reine Holzumsatz.“